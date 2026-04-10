V pátek to uvedla zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková. Firma Energoaqua zvažuje právní kroky.
Zasaženo bylo tehdy 40 kilometrů toku, kvůli znečištění se otrávilo více než 40 tun ryb. „Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu společnosti Energoaqua ve výši pět milionů korun za vypouštění odpadních vod s nadlimitním množstvím kyanidů v roce 2020, které způsobily havárii velkého rozsahu ve vodním toku Bečva. S ohledem na závažnost porušení zákona a jeho důsledky pro životní prostředí ministerstvo ponechalo výši pokuty na horní hranici sazby,“ uvedla Pacíková.
Firma Energoaqua dostala za otravu Bečvy pokutu pět milionů korun
Ředitel podniku Energoaqua Oldřich Havelka v pátek řekl, že zvažují další právní kroky. „Dozvěděl jsem se to dnes od právníka, že nic nezměnili a pokutu nechali stejnou. Neřeknu na to nic, nečetl jsem to. Z 90 procent bude další krok, řešit to bude právník,“ uvedl Havelka.
Případ byl ČIŽP postoupen jako možný přestupek poté, co firmu ve svém pravomocném rozhodnutí označily soudy za viníka ekologické havárie. Samotná společnost ale potrestána nebyla, neboť se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního pachatele; právnická osoba tak nemůže nést trestně právní odpovědnost. Ředitele podniku Havelku soud obžaloby zprostil.
Inspekce poté s firmou zahájila správní řízení, jejímž výsledkem bylo uložení pětimilionové pokuty. Podle inspektorů spáchala firma přestupek podle vodního zákona; vypouštěla odpadní vody v rozporu s povolením k nakládání s vodami, a to v období od ledna 2018 až září 2020, řekla tehdy ČTK mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje 20. září 2020.
Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení
Společnost Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem.
Podnik svůj podíl na otravě řeky po celou dobu procesu odmítal. Podle jeho zástupců neexistuje žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od této výusti.
V případu byli nakonec loni na začátku listopadu pravomocně odsouzeni pouze hasič Jiří Pochyla, který v daný den velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, která podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.