Skončit můžu, ale ne jako obětní beránek za Bečvu, píše šéf inspekce Hubáčkové

„Dozvěděl jsem se, že mám být, vzdor realitě, obětován jako obětní beránek ‘Za Bečvu’. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak jsem již dávno sám odešel. Teď však nemohu, protože mé kolegy by už nikdo neočistil,“ napsal minulý týden ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss v dopise adresovaném ministryni životního prostředí Haně Hubáčkové, který redakce iDNES.cz získala a jehož pravost ověřila.

„Pokud by to inspekci pomohlo, jsem připraven i odejít. Těžko jde pracovat tolik let v takovém prostředí a pod takovým tlakem. Ale rozhodně neposloužím jako oběť. Nenechám házet na inspekci a potažmo ani na sebe špínu, kterou si nezasloužíme. Odejdu dobrovolně jako člověk, který se ničeho špatného nedopustil. Kdy? To nezáleží pouze na mně,“ dodal ředitel.