Od roku 2021 už bylo z fondu částkou 8,6 miliard korun podpořeno 776 projektů zaměřených na přizpůsobení se změně klimatu, prevenci rizik a posilování odolnosti vůči klimatickým dopadům. MŽP o tom ve čtvrtek informovalo v tiskové zprávě.
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„Plán reaguje na současný vývoj klimatických rizik a stanovuje konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty a další odpovědné instituce. Zaměřuje se mimo jiné na lepší připravenost měst, obcí a budov na vysoké teploty, ochranu zdraví obyvatel, rozvoj varovných a informačních systémů, posilování odolnosti krajiny a vodního režimu a přesnější sledování účinnosti přijímaných opatření,“ řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Červený dále uvedl, že důležitým tématem adaptačních opatření na změnu klimatu je schopnost krajiny zadržet vodu. Aktuální vývoj hydrologického sucha totiž podle něj naznačuje, že ani období se srážkami nemusí problém s nedostatkem vody vyřešit. Pokud voda po dešti rychle odteče, nedoplní zásoby podzemních vod ani nepomůže překonat období beze srážek.
Mezi podporovaná opatření v krajině proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv nebo odstraňování starých odvodňovacích systémů. V obcích a městech pak resort podporuje například projekty zaměřené na vsakování, zadržování a opětovné využívání dešťové vody, budování zelených střech či retenčních a vsakovacích nádrží, jejichž cílem je, aby dešťová voda zůstávala co nejdéle v místě dopadu, ochlazovala okolní prostředí a doplňovala zásoby vody místo odtoku kanalizací.
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MŽP také aktuálně nabízí dotace ve výši dvě miliardy z výzvy č. 109. Ta je určena pro obce, správce vodních toků a další veřejné subjekty, kteří chtějí snížit riziko vzniku povodní a posílit schopnost krajiny zadržovat vodu. K dispozici je rovněž výzva č. 105, která poskytne regionům až 200 milionů korun na projekty umožňující lepší hospodaření se srážkovou vodou. Pokračuje také podpora pro vodní prvky v krajině. Do 25. září 2026 je prodloužen příjem žádostí do výzev číslo 73 a 104 zaměřených na obnovu tůní, mokřadů, malých vodních nádrží, zeleně a dalších vodních a vegetačních prvků.
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro období 2026-2030 vychází ze Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky pro období 2021–2030, z aktuálních odborných podkladů ČHMÚ a dalších odborných institucí a z vyhodnocení dosavadního naplňování adaptačních opatření, a je připraven k projednání a schválení vládou.