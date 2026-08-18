Počty studujících všeobecných sester vzrostly o 40 procent, chválí si Vojtěch

Podpora na 12 let má stát 12,8 miliardy korun. U sester je v plánu přes 15 000 absolventů, dále přes 3 500 zdravotnických záchranářů, 1 700 radiologických asistentů a 1 200 nutričních terapeutů.
Podobná podpora lékařských fakult, která začala v roce 2019, přinesla třicetiprocentní navýšení a zvažuje se i pro stomatologii. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dodal, že chce změnu vysokoškolského zákona, aby do budoucna nebyly potřeba speciální programy, ale stát mohl u škol přímo poptat potřebné obory.
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„V příštích několika letech jdou do vysokých škol nejsilnější věkové kohorty za hodně dlouho,“ řekl Plaga.
Se změnou zákona počítá od roku 2028, potřeba ale bude také více peněz na podporu vysokých škol. Směřovat by měly do potřebných oborů, jako jsou kromě zdravotníků také nedostatkové obory učitelů a psychologie nebo technické obory.
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Podpora lékařských fakult od roku 2019 činí asi 6,8 miliardy. Všeobecné lékařství v posledních letech začíná studovat 2 200 studentů, o 350 více než před zahájením programu. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška to za 12 let bude 19 000 až 21 000 nových lékařů, což je 43 procent současné kapacity.
„Na tyto kroky musí navazovat další koncepční programy s dopadem do praxe,“ uvedl Vojtěch.
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Změny podle něj směřují k posílení kompetencí nelékařů, podpoře atestačního vzdělávání v nedostatkových oborech a posílení potřebných segmentů péče.