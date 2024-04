Ministerstvo navrhne rozšířit seznam zakázaných látek o sedm podobných HHC

„Prodejci výrobků s obsahem těchto látek již dopředu avizovali, že hodlají uvést na trh podobné psychoaktivní látky, které ještě na seznamu zařazeny nejsou,“ píše se v návrhu. Zákaz by tak měl nově platit u látek označených jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8. Ministerstvo jich chce zařadit na seznam sedm, policejní Národní protidrogová centrála podle něj navrhovala 11 takzvaných semisyntetických kanabinoidů odvozených od THC a HHC.

„Navíc nové struktury kanabinoidů nabízejí (prodejci) také v podobě acetátů, jejichž užití formou vapování může představovat významné riziko pro lidské zdraví,“ uvádí resort v dokumentu. Při inhalaci těchto tekutých přípravků při vyšších teplotách, může docházet k vzniku takzvaných ketenů, které jsou zdraví nebezpečné.

Zákaz by se měl kromě sedmi konkrétních látek vztahovat i na estery nebo ethery z nich dovozené. „Tím dojde k pokrytí poměrně velkého počtu nových látek s psychoaktivními účinky na lidský organismus,“ píše se dále v návrhu.

Od 6. března jsou v ČR zakázané látky HHC, HHC-O a THCP, trestné je jejich držení i prodej, při velkém množství hrozí až osmileté vězení. Nařízení schválila i Evropská komise (EK), které bude muset být oznámený i nový předpis. Někteří odborníci před zákazem varovali, že se objeví nové podobné chemické sloučeniny. Zatímco první tři látky jsou na seznamu dočasně do roku 2025, u nových navrhuje ministerstvo zdravotnictví jejich trvalý zákaz.

Od příštího roku by měla začít platit novela zavádějící novou kategorii látek s regulovaných prodejem. Neměly by být dostupné mladším 18 let nebo na e-shopech. Návrh čeká na projednání ve zdravotním výboru sněmovny.