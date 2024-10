„Krysí horečkou“ se nakazili už tři lidé, může jich být víc, varuje hygiena

Od masakru v Izraeli, při kterém teroristé z palestinského hnutí Hamás brutálně zavraždili přes 1 200 lidí, brzy uplyne už rok. Židovskou zemi uvrhl do další války a rozdělil svět. Česko se svými...

Zrevidujeme to, říká Schillerová o návrhu na strop odchodu do penze na 67 let

Přímý přenos

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová se podivila, že vláda tak zásadní změnu, jako je zastropování věku odchodu do důchodu na 67 let, přidala do své důchodové reformy až na poslední chvíli a...