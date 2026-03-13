Hřibovi začaly chodit platby na účet v polovině roku 2024, konkrétně 11. července mu přišlo 12,4 tisíce korun označených jako Pražská energetika H, další čtyři měsíce pak shodně částka 41 403 korun.
„Dle jeho sdělení platbě, která nebyla nijak identifikována jako odměna, nevěnoval pozornost a považoval ji za přeplatek za energie, neboť svou výší odpovídala pravidelným přeplatkům za elektřinu, které každoročně v tomto období obdržel. Tím, že společnost PREH neposkytuje výplatní pásky v listinné ani elektronické podobě, neměl k dispozici ani žádný dokument, který by ho mohl upozornit, že mu je vyplácena odměna,“ napsala referentka Lenka Urbanová z právního odboru Městského úřadu Říčany do usnesení o zastavení řízení.
Hřib pobíral odměny v celkové výši 178 tisíc, ačkoliv podle zákona o střetu zájmů na ně neměl jako veřejný funkcionář nárok. Říčanská radnice potrestání Hřiba odložila pro nedostatek důkazů. Hřib přitom už na policii uvedl, že zákon o střetu zájmů zná a že věděl, že mu za funkci člena představenstva žádná odměna nenáleží.
„Správní orgán nemá k dispozici žádný důkaz, který by zpochybnil tvrzení obviněného, že první platba svou výší i termínem mohla být zaměnitelná s přeplatkem za energie. Obviněný měl na účtu zůstatek přesahující 1,2 milionu korun,“ uvedla dále úřednice. Podle ní se nedá ani zpětně ověřit, jakým způsobem měl Hřib nastaveny notifikace internetového bankovnictví a zda tedy byl na přijaté platba upozorněn.
Hřib se hájil i tím, že na nesrovnalosti ve vyplácení odměny upozornil osobně na prvním jednání představenstva po svém zvolení, tedy 27. září. Tvrdil, že požadoval rychlé vyřešení situace, což před úřady dokládal e-mailovou komunikací.
„Dvě nezávislé instituce – policie i správní úřad – konstatovaly, že jsem se ničeho nedopustil, a to ani nezáměrného pochybení,“ řekl ve čtvrtek pro iDNES.cz Hřib s tím, že druhá platba dorazila v srpnu. „Kdy jsem se v čase dovolených nepřihlašoval o prázdninách k účtu, takže jsem si všiml až třetí platby v září, kdy jsem se poprvé díval do elektronického bankovnictví. Přestože nebyla označena jako odměna ani jsem nedostával žádné výplatní pásky, tak jsem na to upozornil na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván. Další platby mi posílali i přes toto moje upozornění až do doby, než rozhodlo představenstvo o jejich zastavení,“ řekl Hřib.