Odvolat mě může jedině prezident Zeman, tvrdí kancléř Mynář

Vratislava Mynáře vyzval k rezignaci premiér Andrej Babiš i jeho pravděpodobný nástupce Petr Fiala z koalice SPOLU.

Pokud tak kancléř neučiní, v případě převodu některých pravomocí hlavy státu na předsedu vlády by případné personální změny provedl Babiš sám.

„Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat,” uvedl Mynář ve stručném tiskovém prohlášení na webu Pražského hradu.

Babiš a Fiala nejsou jediní, kdo žádá odvolání šéfa Kanceláře prezidenta republiky. Lídryně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová podotýká, že Mynářovo odvolání je od Babiše krokem k prezidentské kandidatuře. Šéf Pirátů Ivan Bartoš podotkl, že rezignace trestně stíhaného kancléře bez prověrky měla proběhnout už před několika lety (více v článku Mynář je nikým nezvolený zločinec, měl by být odvolán, shodují se politici).

Mynář bude i terčem vyšetřování, které rozjela policie. Začala se zabývat událostmi, které přišly po zhoršení zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.

Vyšetřovatelé se budou například zajímat, zda někdo z jeho okolí nezfalšoval prezidentův podpis pod dokumentem svolávajícím schůzi Sněmovny na 8. listopadu, který na veřejnosti prezentoval dosluhující šéf Sněmovny Radek Vondráček, nebo prezidentovo jmenování předsedy brněnského krajského soudu (více v článku Dění kolem Zemana řeší policie, může jít o trestný čin proti republice).

Podle advokáta Tomáše Sokola, který je prezidentem Unie obhájců, je nutné oddělit politickou rovinu případu od samotného policejního šetření. Zatajení zdravotního stavu ze strany kancléře považuje za skandál, avšak v rovině trestněprávní je nutné volit zdrženlivější postup.

„Policie má právo na to přezkoumat, co se tam dělo. Je i žádoucí, aby konala, jinak budou všichni říkat, že se na to mlčky dívá,“ míní Tomáš Sokol. (více v článku Na vytahování zločinů proti republice je brzy, myslí si advokát Sokol)

Senátní komise pro Ústavu se v úterý dopoledne jednomyslně shodla na tom, že má prezident Miloš Zeman přijít o pravomoci hlavy státu podle článku 66 Ústavy České republiky.



„Jsou dány podmínky pro aplikaci článku 66,“ řekl šéf komise Zdeněk Hraba. Senát jako celek by o tom mohl hlasovat 5. listopadu, tedy ještě před ustavující schůzí Sněmovny, která začne 8. listopadu (více v článku Senát udělal první krok k tomu, aby prezident Zeman přišel o pravomoci).



Poté se sešli i předsedové parlamentních stran, aby se poradili, zda mají využít ústavní článek 66. „Situace je velmi vážná,“ řekl lídr koalice SPOLU a pravděpodobně i příští premiér Petr Fiala. Dříve než bude článek 66 aktivován, bude podle něj třeba znovu si vyžádat stanovisko Ústřední vojenské nemocnice (více v článku Nová sněmovna chce aktuální zprávu ÚVN, než Zemanovi odebere pravomoce).

Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá, napsala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi Ústřední vojenská nemocnice, kde prezident od 10. října leží na klinice intenzivní medicíny.



Mynář byl o stanovisku nemocnice informován ve středu 13. října, přesto o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s Radkem Vondráčkem. Končící šéf Sněmovny okolnosti schůzky už několikátý den vysvětluje, v úterý o ní mluvil s hradním kancléřem, který ho k prezidentovi zavedl údajně na přání rodiny (více v článku U Zemana jsem byl na přání rodiny, tvrdil mi to Mynář, hájí se Vondráček).

Kancléř Vratislav Mynář při svém pondělním vystoupení na Pražském hradě: