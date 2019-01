Mynář stáhl žalobu na NBÚ kvůli prověrce, zpochybnil nezávislost soudců

Mynář podle Ovčáčka zpochybnil nezávislost soudců Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla. Prý spojili svou minulost s lidmi vystupujícími proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Mynář tak zůstane ve své funkci. Podle Ovčáčka je pro výkon jeho funkce plně dostačující současná prověrka na stupeň vyhrazené.



Miloš Zeman v říjnu 2013 řekl: „Vratislav Mynář si bude muset urychleně udělat prověrku. Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, a pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá, pak přestane být kancléřem a já si budu shánět kancléře nového“.

Tu uděluje přímo zaměstnavatel. Až od druhého nejnižšího stupně důvěrné probíhá standardní řízení před NBÚ.



„Vedoucí kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář s důvěrou prezidenta republiky zůstává ve své funkci. Vyšší stupeň bezpečnostní prověrky nepotřebuje. Příběh bezpečnostní prověrky tímto považujeme za uzavřený a zcela ukončený,“ podotkl Ovčáček.

„Jsou pochybnosti o spravedlivém procesu. Jsou tu pochybnosti velmi význačné. Proto došlo ke stažení žaloby,“ řekl také.

V politické opozici vyvolal obrat ostré reakce:



Petr Gazdík (Twitter) @petrgazdik Arogance moci a důkaz, že pan Mynář je typický "lepšočlověk", jak říká prezident Zeman. Mynář o ní sám požádal, nedostal ji. Teď stačí "důvěra prezidenta". Prezidentovy výroky, že ještě počká na verdikt soudu, odvál čas. Slovo hlavy státu prostě neplatí. https://t.co/Ae4dFMY53v odpovědětretweetoblíbit

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Stažení žaloby kvůli neudělení bezpečnostní prověrky není nic jiného než zbabělost. Hradní páni od počátku věděli, že se žalobou nemůžou uspět, tak než aby si uřízli ostudu, raději zpochybnili nezávislost justice. Celá věc potvrzuje, že Mynář nemá ve funkci kancléře co dělat. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Předseda pražského městského soudu Libor Vávra zdůraznil, že má v nestrannost svých soudců naprostou důvěru. „Já jsem si jist, že soudci by rozhodli přesně tak, jak by měli. Já v ně mám naprostou důvěru, no a pan kancléř ji nemá,“ konstatoval Vávra.

Údajně za to může soudce Baxa

Mynář podal na NBÚ správní žalobu, kterou se bránil proti tomu, že mu úřad nepřiznal prověrku na stupeň přísně tajné, počátkem roku 2016. V žalobě napadal jak proceduru vyřízení jeho věci, tak i důvody, pro které úřad prověrku neudělil.



Zpětvzetí žaloby Mynář odůvodnit tím, že Výborný byl asistentem ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka, a Kratochvíl byl asistentem poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky, který rovněž proti němu vystupoval v souvislosti s bezpečnostní prověrkou.

„I v případě, že by došlo k pozitivnímu výroku pro Mynáře a rozhodnutí NBÚ bylo zrušeno, v aktuální atmosféře, která byla vyvolána, by nepochybně docházelo k dalším a dalším spekulacím, zdali toto rozhodnutí ve prospěch Vratislava Mynáře bylo učiněno na základě nestranné a nezávislé úvahy soudu,“ stojí ve zdůvodnění zpětvzetí žaloby. Jak Výborného, tak Kratochvíla jmenoval soudcem prezident Miloš Zeman v červnu 2017.

Třetím důvodem bylo to, že v případě negativního rozhodnutí je jediným opravným prostředkem kasační stížnost, o které může rozhodovat jen Nejvyšší správní soud. Vzhledem k nedávným veřejným vyjádřením jeho bývalého předsedy Baxy se ale Mynář obává toho, aby rozhodování NSS nebylo zatíženo Baxovým stanoviskem, proto „by fakticky nemohl využít tohoto jediného opravného prostředku“.