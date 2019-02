Mynář dostal z EU miliony na zasněžování další sjezdovky. Doteď nefunguje

Zatímco v Osvětimanech firma prezidentova kancléře Vratislava Mynáře zasněžuje svou sjezdovku z načerno postaveného rybníku, ve čtyřicet kilometrů vzdálené Nové Lhotě sněžná děla mlčí. Půl kilometru dlouhá trasa s vlekem, který za hodinu umí přepravit tisíc lidí, už pět let zeje prázdnotou. Sníh je na ní totiž jen zřídka.

A to i přesto, že na zdejší zasněžování další firma Vratislava Mynáře v minulosti dostala dvoumilionovou dotaci z evropských peněz. Obec pak investovala další miliony.

Braní vody z nádrže, rovněž načerno vybudované, však v případě Nové Lhoty zatrhlo vedení Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Území totiž spadá do nejpřísnější zóny ochrany a vody je tam dlouhodobý nedostatek.

„S provozovatelem sjezdovky jsme v minulosti jednali s cílem najít řešení, ale prostě není možné povolit černou nádrž jen tak v libovolném místě. Jde o oblast, která je v tom nejcennějším pásmu ochrany přírody,“ řekla MF DNES ředitelka CHKO Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.



A Mynářova firma pak o projekt ztratila zájem. Vleky přes horentní dotace stojí. A kancléř se dnes o svém neúspěšném projektu bavit odmítá. Včera nereagoval na sms ani volání.

Má to ale háček. Dotační úřad bude po upozornění redakce, že sjezdovka roky nefunguje, nejspíše peníze vymáhat zpátky.

Ve firmě pojmenované Ski-Moravia už ale dle obchodního rejstříku Mynář nesedí. Potom, co projekt krachl a Miloš Zeman se stal prezidentem, hradní kancléř svůj podíl ve společnosti v roce 2013 přepsal. Ač měla v té době společnost dle účetních uzávěrek milionový majetek, převod se odehrál za 70 tisíc korun.

Paradoxně na nynějšího starostu Osvětiman Aleše Pfeffera, kterému v jeho vlastní obci černý rybník na zasněžování Mynářova druhého lyžařského projektu nevadí. Reportérům ČT, kteří na případ upozornili, dokonce starosta tvrdil, že se o nelegální stavbu vůbec nejedná.

Se společností Ski-Moravia ovšem Mynáře nespojuje jen její jednatel Pfeffer, který se stal starostou Osvětiman díky tomu, že byl dvojkou na kandidátce Strany práv občanů vedenou právě kancléřem. Z Mynářova majetkového přiznání, které zveřejnil až po nařízení soudu, je totiž patrné, že firma kancléři minimálně ještě ke konci roku 2017 dlužila na 1,72 milionu korun.



Sněžná děla rezavějící na svahu

Sjezdovka v Nové Lhotě, která je u hranic se Slovenskem, s Mynářovým podnikáním v Osvětimanech dle Pfeffera vůbec nesouvisí. „Jednáme s obcí, zda by to nechtěla převzít. Už nemáme sílu to provozovat,“ dodal Pfeffer.

Jak přesně se zacházelo se sněžnými děly nakoupenými do Nové Lhoty, není úplně jasné. Prý od té doby stála vypnutá na místě. „Stačí zapnout knoflík a vše bude fungovat. Jen je potřeba voda,“ tvrdí starosta Nové Lhoty Antonín Okénka (STAN). Stejně se dušuje i Pfeffer. MF DNES několik děl při návštěvě našla stát přímo na svahu.

Ve firmě, která je vlastní, po odchodu Mynáře zůstali krom Pfeffera jeho dva společníci – Radim Matyáš a Jan Stindl, s nimiž kancléř dříve vlastnil i další firmu, která nabízela získávání dotací.

A společnost Ski-Moravia byla za Mynářova působení v dotacích velmi úspěšná. Nejprve získala v roce 2008 na technické zasněžování sjezdovky v Nové Lhotě, kde jsou dlouhodobé potíže s vodou, na 900 tisíc korun. Čtvrt roku potom, co společnost Mynář u svého dvorního notáře založil.

O rok později pak přiteklo do společnosti z Fondu rozvoje venkova dalších 1,1 milionu. A v roce 2012 ještě dalších 200 tisíc na rozšíření osvětlení sjezdovky. Vše navzdory tomu, že samotný areál nevlastnila Mynářova firma, ale obec. Firma ho jen provozovala.

Stát asi bude chtít dotace zpět

Projekt přitom jako vhodný k dotaci vybrala Místní akční skupina (MAS) Horňácko a Ostrožsko, která se jím dodnes jako úspěšným chlubí na svém webu. Ve výběrové komisi seděl i starosta Okénka.

Po upozornění redakce, že sjezdovka od roku 2013 nefunguje, je ale pravděpodobné, že Státní zemědělský intervenční fond, které MAS peníze poslal, bude dotaci po Mynářově bývalé firmě vymáhat zpátky. Společnost totiž nesplnila pětiletou lhůtu udržitelnosti, po kterou musí dotované zařízení fungovat.

„Na základě sdělených informací vykoná SZIF u žádostí příjemce dotace kontroly ex-post a v případě potvrzení zahájí řízení o vymáhání neoprávněně vyplacených prostředků,“ konstatovala mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

„Sjezdovka už vznikla před mnoha lety, doba udržitelnosti už určitě proběhla,“ tvrdí Pfeffer. Nemá ovšem pravdu. Aby jeho firma nemusela vracet ani jednu dotaci, musela by sjezdovku provozovat až do roku 2018.

Důkaz, že se vlek roky nerozjel, paradoxně visí přímo na webu obce. „Od roku 2013 není skiareál v provozu, protože bez zasněžování to není možné,“ píše se v rozvojovém plánu obce do roku 2024.

Ski-Moravia sjezdovku zastavila potom, co nevyšel pokus si vypomoci načerno postavenou nádrží. Nazmar tak přišly i další 2 miliony, která na postavení vleku, turniketů a nakoupení příslušenství, u státu vyprosila obec. Výběr provozovatele Ski-Moravia starosta Okénka, který byl ve funkci už tehdy, zdůvodňuje vazbami na předchozího iniciátora projektu. „Pánové přišli, že projekt od něj přebírají,“ uvedl Okénka.

Štempl od Grosse

Samotný vlek, který zasahuje do chráněné krajinné oblasti, povolovala svým usnesením v roce 2005 vláda ČSSD Stanislava Grosse.

Po sjezdovce obec toužila natolik, že si na to od ministerstva pro místní rozvoj vyjednala dotaci na vybudování vleku a přípojky vysokého napětí s trafostanicí, navzdory tomu, že pozemky, na kterých trafostanice měla stát, vůbec neměla zajištěné.

Vlek se pak bez elektřiny nerozjel včas. Ministerstvo ale záležitost vyhodnotilo tak, že k pochybení nedošlo a obec nic vracet nemusela. Novou Lhotu ovšem za prošvihnutí termínu pokáral v roce 2010 Nejvyšší kontrolní úřad.

Další dotace pro obec by nyní problémy Mynářovy bývalé firmy mohla vyřešit. Sama totiž vybudovala nádrž, z níž plánuje svah zasněžovat. A tahle má dokonce i povolení CHKO. Sedmimilionový projekt financuje EU.

„Uvidíme příští rok, zda to půjde zprovoznit. Cílem obce je každopádně fungující sjezdovka,“ uvedl starosta Okénka s tím, zda není jasné, jestli pak bude mít sjezdovka stejného provozovatele.