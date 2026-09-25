Ochladilo se, někde i zapršelo. Jak moc to ovlivnilo růst a výskyt hub?
Růst hub byl už v předchozích týdnech na většině území poměrně slušně nastartovaný. Ideální samozřejmě je, když průběžně prší a houby nepřisychají. Trochu se ale bojím ochlazení, protože hlásí i přízemní mrazíky. Ty by mohly růst hub výrazně zpomalit, případně ho i zastavit.
Houbařské žně? Úrodu mohou překazit mrazíky. Mykoložka radí, na co si dát pozor
Ochladilo se, někde i zapršelo. Jak moc to ovlivnilo růst a výskyt hub?
Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech
Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...
Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?
Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...
Babišovu vládu čeká necelé dva týdny před volbami hlasování o nedůvěře
Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice. Lídři ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 společně...
Houbařské žně? Úrodu mohou překazit mrazíky. Mykoložka radí, na co si dát pozor
Houbařská sezona je v Česku v plném proudu. O prodlouženém víkendu mohou lidé v lesích narazit na smrkové i hnědé hřiby, klouzky, kozáky nebo křemenáče. Situace se ale může podle aktuální předpovědi...
Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo
Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.
Írán nechce pokračovat ve válce. Její konec je ale v rukou USA, vzkázal prezident
Je v rukou Spojených států, aby se rozhodly, zda chtějí válku proti Íránu ukončit, či nikoli. V rozhovoru pro televizní stanicí Fox News v New Yorku to ve čtvrtek uvedl íránský prezident Masúd...
Trump chtěl poslat migranty do Afriky. Soud na poslední chvíli deportační let zrušil
Rozhodnutí odvolacího soudu USA o zastavení deportací osob do zemí odlišných od jejich domoviny ve čtvrtek nepotěšilo administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Ta podala žádost o přezkum verdiktu u...
Pavel ocenil Macinkův přístup k cestě na shromáždění OSN. Doufá v další spolupráci
Prezident Petr Pavel považoval přístup ministra zahraničí Petra Macinky vůči jeho osobě na Valné shromáždění OSN za standardní. Je rád, že ministr ke společnému jednání přistoupil pragmaticky, a...
Víkendové počasí přinese rekordy. Vysoké teploty ale vydrží jen pár hodin odpoledne
Citelné oteplení slibují meteorologové v Česku o prodlouženém víkendu. Odpolední teploty o státním svátku a v následujících dnech přepíšou rekordy pro konec září. Skutečné teplot však vydrží jen pár...
K velikosti majetku města je zadlužení v procentech, říká lídr hnutí spOLečně
Hnutí spOLečně se zkouší i napotřetí dostat do vedení Olomouce. Nevylučuje přitom spolupráci ani s hnutím SPD, vůči němuž se část stran vymezuje. „Tvrdím, že je to o konkrétních lidech, protože...
Pavel zakončil cestu po USA v Nebrasce. Dostal dýmku míru, studenti ho vítali aplausem
Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel tráví poslední den své pracovní cesty po Spojených státech v Nebrasce. V Lincolnu navštívil tamní Národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než třicet let. Od...
Mám rád adrenalin, i když teď hůř spím, říká zakladatel Týdne inovací Sedláček
Lukáš Sedláček založil Týden inovací, který je zaměřený na nové technologie, v roce 2015 jako skromnou akci pro několik desítek lidí. Postupně se z ní stala událost, kterou navštěvují tisíce lidí a...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Kůrovcová kalamita může přijít už příští rok a nezničí jen smrky, líčí vlastníci lesů
O tom, že letošní rekordně teplý a suchý rok je ideální pro kůrovcové rojení, se hovoří už od léta. Vlastníci lesů se však obávají, že další kůrovcová kalamita nezasáhne jenom smrky, ale i borovice...
S námi by Česko zbohatlo o bilion. Hřib o rozpočtu, volbách i chování v superdebatě
Piráti oproti konkurenčním Starostům v poslední době ztrácejí. Zpět na opoziční výsluní má straně pomoci i její nová hospodářská politika. „Kdyby se zrealizovala naše strategie, průměrný Čech by si...