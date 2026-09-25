Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Houbařské žně? Úrodu mohou překazit mrazíky. Mykoložka radí, na co si dát pozor

Tereza Krocová
  8:00

Fotogalerie15 Premium

Úroda hřibů nalezených v Hostýnských vrších houbařem Radkem Kubou. (říjen 2024) | foto: Stanislav Horák

Houbařská sezona je v Česku v plném proudu. O prodlouženém víkendu mohou lidé v lesích narazit na smrkové i hnědé hřiby, klouzky, kozáky nebo křemenáče. Situace se ale může podle aktuální předpovědi počasí výrazně změnit. „Hlásí přízemní mrazíky. Ty by mohly růst hub zpomalit i úplně zastavit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz mykoložka Tereza Tejklová.

Ochladilo se, někde i zapršelo. Jak moc to ovlivnilo růst a výskyt hub?
Růst hub byl už v předchozích týdnech na většině území poměrně slušně nastartovaný. Ideální samozřejmě je, když průběžně prší a houby nepřisychají. Trochu se ale bojím ochlazení, protože hlásí i přízemní mrazíky. Ty by mohly růst hub výrazně zpomalit, případně ho i zastavit.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Babišovu vládu čeká necelé dva týdny před volbami hlasování o nedůvěře

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlády, která má na programu schválení...

Vládu Andreje Babiše čeká necelé dva týdny před senátními a komunálními volbami hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho rozhodla parlamentní opozice. Lídři ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 společně...

25. září 2026  5:25,  aktualizováno  8:15

Houbařské žně? Úrodu mohou překazit mrazíky. Mykoložka radí, na co si dát pozor

Premium
Úroda hřibů nalezených v Hostýnských vrších houbařem Radkem Kubou. (říjen 2024)

Houbařská sezona je v Česku v plném proudu. O prodlouženém víkendu mohou lidé v lesích narazit na smrkové i hnědé hřiby, klouzky, kozáky nebo křemenáče. Situace se ale může podle aktuální předpovědi...

25. září 2026

Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo

Nehoda na Pražském okruhu. Zemřeli dva cizinci, další lidé byli zraněni. (25....

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.

25. září 2026  7:31

Írán nechce pokračovat ve válce. Její konec je ale v rukou USA, vzkázal prezident

V Teheránu se konalo největší prorežimní shromáždění od začátku války. (18....

Je v rukou Spojených států, aby se rozhodly, zda chtějí válku proti Íránu ukončit, či nikoli. V rozhovoru pro televizní stanicí Fox News v New Yorku to ve čtvrtek uvedl íránský prezident Masúd...

25. září 2026  7:27

Trump chtěl poslat migranty do Afriky. Soud na poslední chvíli deportační let zrušil

Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem...

Rozhodnutí odvolacího soudu USA o zastavení deportací osob do zemí odlišných od jejich domoviny ve čtvrtek nepotěšilo administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Ta podala žádost o přezkum verdiktu u...

25. září 2026  7:04

Pavel ocenil Macinkův přístup k cestě na shromáždění OSN. Doufá v další spolupráci

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Prezident Petr Pavel považoval přístup ministra zahraničí Petra Macinky vůči jeho osobě na Valné shromáždění OSN za standardní. Je rád, že ministr ke společnému jednání přistoupil pragmaticky, a...

25. září 2026  6:39

Víkendové počasí přinese rekordy. Vysoké teploty ale vydrží jen pár hodin odpoledne

Ilustrační snímek

Citelné oteplení slibují meteorologové v Česku o prodlouženém víkendu. Odpolední teploty o státním svátku a v následujících dnech přepíšou rekordy pro konec září. Skutečné teplot však vydrží jen pár...

25. září 2026

K velikosti majetku města je zadlužení v procentech, říká lídr hnutí spOLečně

Lídrem olomouckého hnutí spOLečně v komunálních volbách 2026 je Otakar Štěpán...

Hnutí spOLečně se zkouší i napotřetí dostat do vedení Olomouce. Nevylučuje přitom spolupráci ani s hnutím SPD, vůči němuž se část stran vymezuje. „Tvrdím, že je to o konkrétních lidech, protože...

25. září 2026

Pavel zakončil cestu po USA v Nebrasce. Dostal dýmku míru, studenti ho vítali aplausem

Pavel během návštěvy Národní gardy Nebrasky. (24. září 2026)

Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel tráví poslední den své pracovní cesty po Spojených státech v Nebrasce. V Lincolnu navštívil tamní Národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než třicet let. Od...

24. září 2026  16:01,  aktualizováno  25. 9.

Mám rád adrenalin, i když teď hůř spím, říká zakladatel Týdne inovací Sedláček

Zakladatel Týdne inovací Lukáš Sedláček (22. září 2026)

Lukáš Sedláček založil Týden inovací, který je zaměřený na nové technologie, v roce 2015 jako skromnou akci pro několik desítek lidí. Postupně se z ní stala událost, kterou navštěvují tisíce lidí a...

25. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kůrovcová kalamita může přijít už příští rok a nezničí jen smrky, líčí vlastníci lesů

Premium
Dospělý brouk dorůstá délky okolo 5 milimetrů. Po přezimování v kůře stromu se...

O tom, že letošní rekordně teplý a suchý rok je ideální pro kůrovcové rojení, se hovoří už od léta. Vlastníci lesů se však obávají, že další kůrovcová kalamita nezasáhne jenom smrky, ale i borovice...

25. září 2026

S námi by Česko zbohatlo o bilion. Hřib o rozpočtu, volbách i chování v superdebatě

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)

Piráti oproti konkurenčním Starostům v poslední době ztrácejí. Zpět na opoziční výsluní má straně pomoci i její nová hospodářská politika. „Kdyby se zrealizovala naše strategie, průměrný Čech by si...

25. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×