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Dobrá zpráva pro houbaře. Rostou, ale zatím ne hřiby, říká mykolog

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  12:08
Pečárka polní neboli žampion polní roste roky na stejném místě. Pokud u vás...

Pečárka polní neboli žampion polní roste roky na stejném místě. Pokud u vás tedy minulý týden zapršelo, máte šanci na úlovek. | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
Jan Borovička v Show Jana Krause
ilustrační snímek
Jan Borovička v Show Jana Krause
5 fotografií
Deště z konce prázdnin podle mykologa Jana Borovičky z České mykologické společnosti trochu povzbudily růst hub, někde se objevily například žampiony. Podle něj existuje šance, že se nějaká menší vlna hub objeví. Jaká bude situace dál, záleží podle Borovičky na dalších případných srážkách.

„V současné době jsou houby trošku povzbuzené dešti, které přišly na konci prázdnin, a někde rostou třeba žampiony,“ řekl Borovička. Roste podle něj například jedovatý žampion zápašný, ale i jedlé druhy žampionů, například žampion polní.

Pokud budou podle mykologa do konce týdne další srážky, mohlo by to vytvořit podmínky pro to, aby začaly růst i tradiční jedlé houby, například hřiby či lišky. Borovička současně připomněl, že situace není stejná na celém území Česka.

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Podle Českého hydrometeorologického ústavu po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet. V neděli a dalších dnech bude opět slunečno.

Žampiony, na rozdíl od třeba hřibů, nerostou v symbióze se stromy, uvedl Borovička. Když spadne dostatečné množství srážek, tak dokážou vodu využít pro sebe. Naopak jednou z funkcí mykorhizních hub, jako jsou například hřiby, je poskytovat vodu i stromům, uvedl. Spotřeba vody v lese, kde tyto houby rostou, je vyšší než například na louce.

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Pravděpodobnost růstu mykorhizních hub, tedy těch žijících v symbióze se stromy, mohou lidé sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Na většině území Česka je podle mapy střední pravděpodobnost najít houby. Ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny, Olomouckého a Pardubického kraje je pravděpodobnost nízká.

Naopak na části území Libereckého a Královéhradeckého kraje, v Krušných horách či na Šumavě je podle meteorologů pravděpodobnost růstu hub vysoká, v Krkonoších i velmi vysoká.

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