„V současné době jsou houby trošku povzbuzené dešti, které přišly na konci prázdnin, a někde rostou třeba žampiony,“ řekl Borovička. Roste podle něj například jedovatý žampion zápašný, ale i jedlé druhy žampionů, například žampion polní.
Pokud budou podle mykologa do konce týdne další srážky, mohlo by to vytvořit podmínky pro to, aby začaly růst i tradiční jedlé houby, například hřiby či lišky. Borovička současně připomněl, že situace není stejná na celém území Česka.
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Podle Českého hydrometeorologického ústavu po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet. V neděli a dalších dnech bude opět slunečno.
Žampiony, na rozdíl od třeba hřibů, nerostou v symbióze se stromy, uvedl Borovička. Když spadne dostatečné množství srážek, tak dokážou vodu využít pro sebe. Naopak jednou z funkcí mykorhizních hub, jako jsou například hřiby, je poskytovat vodu i stromům, uvedl. Spotřeba vody v lese, kde tyto houby rostou, je vyšší než například na louce.
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Pravděpodobnost růstu mykorhizních hub, tedy těch žijících v symbióze se stromy, mohou lidé sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Na většině území Česka je podle mapy střední pravděpodobnost najít houby. Ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny, Olomouckého a Pardubického kraje je pravděpodobnost nízká.
Naopak na části území Libereckého a Královéhradeckého kraje, v Krušných horách či na Šumavě je podle meteorologů pravděpodobnost růstu hub vysoká, v Krkonoších i velmi vysoká.