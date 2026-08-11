„Letos je to naprostá tragédie, je to jedna z nejhorších sezon,“ konstatoval Borovička. Aktuálně podle něj končí slabší houbařská vlna, kdy bylo možné v omezeném množství a jen na některých místech houby najít. Šlo o místa s většími srážkovými úhrny, třeba v Krušných horách nebo v Podkrkonoší. „O víkendu jsem byl v Krušných horách a bylo to zlé, v lese bylo vidět jen slabé a uschlé plodnice,“ doplnil.
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Češi, národ houbařů. Lidé si z lesa loni přinesli houby za sedm miliard
Zatímco z lesů chodí houbaři s nepořízenou, na některých místech třeba v Polabí si na své přijdou hledači mykologických zajímavostí. Po letních bouřkách totiž hlásí nálezy vzácných teplomilných hřibů, kterým se přezdívá barevné. „Jsou to krásné nejedlé druhy. Lákají nadšence, kteří je rádi fotí,“ doplnil mykolog. Sociální sítě se tak podle něj hemží úlovky, na kterých je zachycen třeba hřib rudonachový.
Aktuální situaci týkající se růstu hub mohou lidé sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravděpodobnost, že houbaři ponesou z lesa plný koš, je v polovině letních prázdnin nízká nebo velmi nízká. Nejvyšší šance je momentálně na horách na severovýchodě území, hlavně na severu Moravy a ve Slezsku, a částečně v Krušných horách a na Šumavě, vyplývá z mapy ČHMÚ.