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My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžoval si šéf poslanců SPD Fiala

Josef Kopecký
  5:45aktualizováno  18:10
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. „My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit,“ posteskl si šéf poslanců SPD Radim Fiala, protože podle Lisabonské smlouvy je právo Evropské unie nadřazeno právu členských států. A fakticky tak přiznal, že jeho hnuti ohledně zrušení Green Dealu slibovalo voličům něco, co nemůže splnit.

Emisní povolenky je podle něj potřeba odložit na neurčito, jinak to bude mít fatální důsledky pro evropský průmysl.

„Povolenky ETS1 tvoří až 80 procent ceny energií v Evropě. Pokud se s tím něco nestane, a naše vláda se snaží jednat v Bruselu, aby ETS1 byly aspoň, když ne zrušeny – já bych je zrušil – tak aspoň odloženy, a to odložení by mohlo být třeba i na neurčito. Ale pokud se to nestane, tak prostě Evropská unie, její průmysl buď bude končit, anebo se bude stěhovat někam jinam – do Asie, do Spojených států,“ řekl Fiala.

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Snahu opozice, která vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovně kvůli hlasování o nedůvěře vládě, označil za předvolební představení.

Naše vláda je úspěšná, řekl Radim Fiala (SPD) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se domlouvá s Michaelou Šebelovou (Starostové) a Olgou Richterovou (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)
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Započtěte si to do nákladů na kampaň, vyzval ministr Červený šéfa lidovců Grolicha

Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený vyzval šéfa lidovců Jana Grolicha, aby do svých nákladů na volební kampaň započetl i peníze vynaložené na mimořádnou schůzi Sněmovny.

Grolich, který kandiduje příští týden v senátních volbách na Vyškovsku, jako první z opozičních politiků na začátku září oznámil, že bude hlasování o nedůvěře Babišově vládě.

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A v úterý ti, kdo šli do Sněmovny, nemohli na Malostranském náměstí v Praze minout tři dodávky polepené předvolební reklamou Grolicha a varující před zadlužováním země současnou vládou,

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Na dluhovou brzdu můžeme narazit už v roce 2034, varoval šéf poslanců TOP 09 Jakob

Před polednem se dostal ke slovo šéf poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob upozornil, že kvůli způsobu, jak navrhuje hospodařit Babišova vláda, se bude rychleji prohlubovat zadlužování České republiky.

„Na dluhovou brzdu můžeme narazit už v roce 2034,“ řekl Jakob. Je podle něj nakročeno k rozpočtovému Armagedonu. Připomněl, že na to upozornila Národní rozpočtová rada. „Chci vidět, jaké opatření vláda přijme,“ ptal se Jakob.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti nastavuje dluhovou brzdu při zadlužení 55 procent HDP. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.

„Tato vláda hazarduje s budoucností příštích generací, ohrožuje nezávislost médií veřejné služby a svým dvěma hlavním představitelům zajistila ochranu před trestním stíháním. Za takovou bilanci se důvěra neprodlužuje,“ řekl Jakob.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval před „demontáží demokracie“ ze strany současné vlády. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib označil ve Sněmovně nepřítomného premiéra Babiše ze „dotačního feťáka“.

Lídr STAN Vít Rakušan vyčetl Babišovi zase to, že není spolehlivý, sebevědomý spojenec a že ho svazuje vlastní zbabělost i smlouva s koaličním partnerem, který se bojí označit Rusko za původce agrese a která se bojí označit Ukrajince za oběť.

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Opozici chybí hlasy k povalení Babišovy vlády

Způsob hospodaření současné vlády opozice uvádí jako jeden z hlavních důvodů, proč pár dnů před komunálními a senátními volbami vyvolala mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře vládě.

Nemá ale sílu Babišův kabinet svrhnout. Disponuje jen hlasy 92 z 200 poslanců. K povalení vlády je třeba nejméně 101 hlasů.

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Babiš si tak je jistý, že snaha opozice vyjádřit nedůvěru vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude marná. „Výsledek se dá očekávat,“ řekl v úterý.

„Tahle země není a nebude Babišistán,“ prohlásil šéf ODS Martin Kupka, když zdůvodňoval, proč opozice mimořádnou schůzi iniciovala. Důvodem jsou podle Kupky rozpočtový Armagedon, Babišův střet zájmů a útoky vládní koalice na soudy, neziskový sektor i na veřejnoprávní média.

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Po něm se v první den mimořádné schůze u řečnického pultíku střídali už jen politici vládní koalice. Kromě Babiše ještě osm dalších členů vlády a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Zájem vystoupit mělo i téměř šest desítek poslanců bez přednostního práva

Zda se poslanci ve středu dostanou k hlasování o nedůvěře vládě, není jisté. Už v úterý někteří připouštěli, že jednat a hlasovat o vládě bude Sněmovna až ve čtvrtek.

Nikdo nepožádal o prodloužení jednacího dne, který je tak do 21 hodin, kdy by opět mohla být schůze přerušena.

Do rozpravy před hlasováním se přihlásilo i 59 poslanců bez přednostního práva. Nyní jich je přihlášeno téměř padesát, takže je málo pravděpodobné, že do 21 hodin rozprava skončí.

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala opozice letos už podruhé. Jejímu pokusu vláda odolala počátkem února, jen dvacet dnů poté, co získala důvěru od 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě.

Žádný z poslanců vládní koalice ani nyní nenaznačil, že by se mohl přidat k opozici a hlasovat s ní proti vládě Andreje Babiše.

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