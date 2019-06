My chceme znovu motýle! Babišův výrok si žije vlastním životem

„My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ řekl kromě jiného českým a německým podnikatelům Babiš.

Od té chvíle už si začal žít úryvek z jeho proslovu přirovnávaný k dadaistické básni vlastním životem. Jedna internetová televize ho zparodovala ve stylu někdejší Nedělní chvilky poezie.

Na internetu se začaly objevovat nejrůznější vtipné koláže, věta „My chceme znovu motýle!“ se v různých variacích začala objevovat na transparentech demonstrantů, dnes už je možné si dát rámeček s tímto sdělením okolo profilové fotky na Facebooku.



Sám Andrej Babiš na otázku, jak ho napadly zrovna „motýle“, odpověděl v rozhovoru pro MF DNES takto: „Vy nemáte rád motýle? Je jich nějak míň teďka. A ty včely skutečně mají rády řepku, to říká i předsedkyně svazu včelařů. Na motýle jsem přišel, protože jsem viděl video s Brabcem (ministr životního prostředí Richard Brabec – pozn. red.), jak vypouští do přírody motýly. Měl jsem radost. Když jsem byl malej kluk tak jsem měl rád babočku modrookou. A že si z toho dělají srandu? Tak ať si dělají! Nechápu, co budete dělat bez Babiše, co budete psát? To budete úplně vyřízení! Počkejte, já vytočím Brabce,“ řekl, vzal do ruky telefon a začal vytáčet číslo.



Premiéra neodradila ani poznámka redaktora MF DNES, že to skutečně dělat nemusí. „No ne, to je důležité ta příroda, ona se mění. Já ho vytočím.“ V tu chvíli se z telefonu puštěného nahlas ozval ministr Brabec. „Zdravím, šéfe. – Zdravím, pane Brabec. Sedí tady novinář z Mladé fronty DNES, dělá si prču z těch motýlů. Já viděl video, kde jste vypouštěl motýly do přírody. No, tak mu to řekněte, on vás slyší. – Jasný, zdravím. V rámci managementu návratu některých kriticky ohrožených druhů jsme vypouštěli do přírody housenky hnědáska osikového, který už žije jen na jednom místě v republice, a my se ho snažíme vrátit do přírody,“ vysvětloval ministr životního prostředí.



Pak už si vzal slovo opět Andrej Babiš. „No, tak jsem říkal, že budeme sázet deset milionů listnáčů a že vypouštíme motýle a ještě zavolám šéfce včelařů, aby redaktorovi řekla, že má nejraději řepkový med. Tady si ze mě všichni dělají srandu. Ale já mám radost, že jsem se opět zapsal do historie české politiky,“ řekl.

Ještě předtím, než rozhovor vyšel, se „motýle“ dokonce staly hlavním motivem jednoho z Babišových příspěvků na Facebooku. Spolu se zmíněným videem, jak Brabec vypouští do přírody housenky.

„Včera jsem dal rozhovor jednomu deníku a redaktor mi ukazoval spoustu vtipů, jak se moji ‚fanoušci‘ dobře baví, když mluvím o motýlech. A já se teda bavil taky,“ napsal Babiš a přidal emotikon smíchu. „Jako kluk jsem miloval babočku modrookou. Tak tady máte ‚motýle‘ a příště půjdu s Richardem Brabcem a budu mu pomáhat,“ dodal s dalším smajlíkem.