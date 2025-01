Muzika místo slov. Jak pomáhá terapie hudbou? Překoná strach i zlepší řeč

Vysoká procenta a velký náskok nad jinými subjekty v průzkumech hnutí ANO dělají medvědí službu. V pořadu Partie na televizi CNN Prima NEWS to řekl předseda opozičního hnutí Andrej Babiš. „Není to...

ANO sahá po jednobarevné vládě, podle průzkumu by získalo 95 mandátů

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,4 procenta hlasů. Druhá by byla koalice SPOLU, získala by 18,1 procenta. Následuje hnutí STAN s 9,9 procenta. Do sněmovny by se dostalo...