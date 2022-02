Mužů s plastikami přibývá. Chtějí liposukci i botox, jsou ale obezřetní

Lukáš Peterka se vždy snažil vypadat pěkně a mladě. Jeho matka pracovala celý život pro kosmetickou značku Oriflame a on si od dětství prohlížel katalogy, které byly plné „dokonalých“ lidí. Krása ho provází i v dospělosti, v práci se často potkává se známými lidmi, kteří se o svůj vzhled pečlivě a pravidelně starají.

Lukáš však cítí, že vlivem času a stresu jeho tělo stárne a chce se mezi lidmi cítit příjemně. „Denně pracuji s lidmi a potřebuji vypadat reprezentativně. Nechci, aby se dívali na strhaný obličej,“ vysvětlil Lukáš, co ho přivedlo k rozhodnutí, že podstoupí několik estetických zákroků.

S podobnou motivací přichází na estetické kliniky stále více mužů. Stoupající návštěvnost potvrdila všechna zařízení, která redakce iDNES.cz oslovila. Na klinice Yes Visage dříve muži tvořili asi pět procent klientely, dnes je to třicet. Nejčastěji žádají omlazení obličeje - řeší vrásky, oční víčka nebo padání vlasů. Ženy často přicházejí kvůli beautifikaci, tedy zkrášlujícím zákrokům, u mužů dominují jemnější rychlá miniinvazivní ošetření, která jim pomohou vypadat svěžeji a mladší.

Na několik omlazujících procedur se chystá i Lukáš. Podstoupí operaci spadlých víček, kvůli kterým trpí dlouhodobě na bolest hlavy. Poté si chce také nechat zvětšit horní ret a vyplnit vrásku mezi obočím. Plánuje skoncovat i s vráskami na čele. Lukáš přiznává, že pokud to bude potřebovat, časem možná podstoupí ještě další zákroky. Chce vypadat přirozeně, ale nechce na sobě nechat vidět výrazné známky stárnutí. „Tělo je unavenější a stárne, ale některým věcem mohu pomoci. Tak proč to neudělat,“ dodává.

Ostych opadl, muži už nemají pocit, že by jim estetické zákroky nepříslušely. Ideály mužské krásy existují a oni chtějí vypadat líp, sociální sítě a reklama se točí kolem vzhledu. Nechtějí zaostávat a vyhledávají úpravy jak v obličeji, tak na těle. Roman Kufa plastický chirurg

V roce 2019 ošetřili v centrech Asklepion ošetřili bezmála 32 tisíc klientů, z toho bylo 32 procent mužů. O rok později to už bylo 36 procent, potvrdil stoupající trend Martin Kubáň, ředitel marketingu v Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion. Je podle něj stále více vidět, že i muži mnohem více dbají na estetiku.

Zvýšené poptávce začali přizpůsobovat i komunikaci - chtějí ukázat, že estetické zákroky už nejsou záležitostí výhradně žen. Mezi nejpopulárnější ošetření pro muže v Asklepionu patří trvalé odstranění pocení v podpaží, laserová epilace nebo odstranění chrápání laserem. Muži u nich vyhledávají také ošetření podpory růstu vlasů vlastní krevní plazmou, léčbu křečových žil a vitamínové infuze.

Nárůstu klientely si všímá také plastický chirurg Roman Kufa, který působí na estetické klinice Perfect clinic. Vzrůstající tendence eviduje posledních pět let. Z celkového počtu zákroků nyní tvoří muži asi sedmnáct procent. Uvedl, že na nejčastěji provádí liposukci břicha a boků, v obličeji muži nejvíce žádají operaci víček, odstátých boltců nebo operaci nosu. Vyhledávaná je také gynekomastie, odstranění zvětšené prsní žlázy.

„V naší euroamerické kultuře je nejasné, jak má muž vypadat a jak se má projevovat. Skoro by se dalo říci, že prožíváme krizi mužství...Není tady jednotný ideál muže, pro všechny není přijatelný sportovec, hipster nebo intelektuál. Muži se hledají.“ Jan Kulhánek psycholog a psychoterapeut

„Počet mužů na estetických klinikách se zvětšuje, protože se o tomto tématu ve společnosti více mluví. Ostych opadl, muži už nemají pocit, že by jim estetické zákroky nepříslušely. Ideály mužské krásy existují a oni chtějí vypadat líp, sociální sítě a reklama se točí kolem vzhledu. Nechtějí zaostávat a vyhledávají úpravy jak v obličeji, tak na těle,“ řekl Kufa.

Zvyšující se poptávku mužů zaznamenal také Pavel Horyna, primář kliniky Medicom Clinic. Lékaři tam nejčastěji provádějí maskulinizaci obličeje. „Muži chtějí mít mužnější a mladistvější vzhled, ostřejší rysy v obličeji, výraznější lícní kosti, výraznější a širší úhel dolní čelisti a výraznější bradu - takzvané sekané rysy,“ uvedl Horyna. Roste zájem i o výplně rtů nebo epilace hrudníku, zad a podpaží.

Vzrůstající zájem podle psychologa a psychoterapeuta Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl zapříčinilo, že se v posledních dvaceti letech proměnil ideál mužství. „V naší euroamerické kultuře je nejasné, jak má muž vypadat a jak se má projevovat. Skoro by se dalo říci, že prožíváme krizi mužství,“ vysvětlil Kulhánek.

Dříve muži stáli o to, aby se stali opravdovým „chlapem“, dnes už mají jiné možnosti, než být maskulinní macho. Svoboda volby však podle Kulhánka zároveň vzbuzuje nejistotu.

„Visí otazník nad tím, kým vlastně muži mají a chtějí být. Není tady jednotný ideál, pro všechny není přijatelný sportovec, hipster nebo intelektuál. Hledají se,“ dodal. Na zákroky se nebojí přijít, protože už nejsou vnímány pouze jako rozmar bohatých lidí. „Chodí na ně řada žen a i u mužů mají zákroky více a více otevřené dveře,“ podotkl psycholog.

Muži jsou se zákroky diskrétnější

Podle plastického chirurga Romana Kufy jsou muži na rozdíl od žen opatrnější, více zákrok řeší, více se o něj zajímají. „Mají větší obavy ze samotného zákroku, někdy i směrem k bolesti. Většinou stojí o to, aby nešlo poznat, že úpravu podstoupili, nechtějí se tím vytahovat,“ poznamenal.

K zákrokům se rozhodují kvůli konkurenci ve firmě, ve fitness, někdy se snaží být atraktivní pro nového partnera či partnerku. A chirurgové předpovídají, že zájmu bude v budoucnu ještě přibývat. „Bude více a více mužů, kteří chtějí vypadat dobře. Dříve bylo jedno, co si oblékne a jaký bude mít účes, ale dnes už je to jinak,“ předpovídá Kufa.

Muži jsou podle chirurgů diskrétnější, preferují menší výkony, které nebudou tolik poznat. Jsou častěji spokojeni i s diskrétnějšími změnami než ženy.

Martin Kubáň z kliniky Asklepion dodává, že muži s úpravami méně experimentují, nepodléhají krátkodobým trendům a nevyhledávají tolik akce ani slevy. Jejich zákroky bývají velmi uvážené. „Často se jedná o vyřešení zdravotního problému, tedy jde jim hlavně o ošetření, která mají praktické benefity,“ tvrdí. Pokud muži řeší estetický problém, tak podle něj jde typicky o něco, co je dlouhodobě trápí a sráží sebevědomí.

Michal Tvrdý, ředitel marketingu z klinik Yes Visage dodává, že ženské klientky přicházejí s potřebou širší diskuse o estetické úpravě. Muži upřednostňují rychlé zákroky s okamžitým efektem před dlouhodobějším plánem, který může obsahovat více kroků, služeb a více ošetření.

„V rámci poradenského rozhovoru jsou ženy ochotny nechat se vést a nechat si poradit. Mužští klienti jsou cílevědomí, přicházejí s konkrétním zadáním, jsou de facto předem rozhodnutí o podstoupení zákroku a zajímají se už jen o detaily a cenu,“ uvedl Tvrdý.

Muži na rozdíl od žen méně řeší postavu. „Neřeší prsa po dětech, kojení, graviditě, změny po těhotenství jako takovém...Málokdy uvidíte v médiích zmínku, jak vypadá muž, který má doma 2-3 děti, kdežto u žen se to stále komentuje,“ dodal Tvrdý.

Podle psychologa Jana Kulhánka to mají ženy v otázce vzhledu a těla stále nesrovnatelně těžší. Představy o tom, jak vypadají, totiž velmi určují, jaký život budou žít.

„Nároky společnosti na ženy jsou stále vyšší. Vidíme, že i v období dospívání je více dívek nespokojených s tím, jak vypadají. A není to tím, že by vypadaly hůř, ale jsou na sebe daleko přísnější. Jejich tělo také prochází více změnami a ony se s tím musí srovnat,“ poznamenal Kulhánek. Bylo by podle něj skvělé, kdyby jak ženy, tak muži dokázali více pochválit a ocenit sami sebe. „Je to vlastnost, která vede k samostatnosti a menší závislosti na mínění druhých,“ dodal.