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Nápor na muzea a galerie. Vstup zdarma přilákal stovky lidí, tvořily se fronty

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  20:41
Návštěvníci využili volného vstupu do Národního muzea v Praze. (6. září 2026)

Návštěvníci využili volného vstupu do Národního muzea v Praze. (6. září 2026) | foto: ČTK

Návštěvníci využili volného vstupu do Národního muzea v Praze. (6. září 2026)
Návštěvníci využili volného vstupu do Národního muzea v Praze. (6. září 2026)
Návštěvníci využili volného vstupu do Národního muzea v Praze. (6. září 2026)
Návštěvníci využili volného vstupu do Národního muzea v Praze. (6. září 2026)
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Před řadou českých muzeí a galerií se v neděli díky vstupu zdarma tvořily dlouhé fronty. Oproti běžným nedělím je navštívilo o stovky lidí více. V Praze se to týkalo například Národní galerie nebo Uměleckoprůmyslového muzea.

Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí.

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Mluvčí Národní galerie Jana Holcová sdělila, že podle předběžných čísel do Veletržního paláce dorazilo 1659 lidí, do Kláštera sv. Anežky České 439 lidí, do Salmovského paláce 545 lidí, do Schwarzenberského paláce 756 a do Šternberského paláce 402. Přesná čísla bude mít Národní galerie Praha k dispozici v pondělí ráno, dodala.

Mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová řekla, že muzeum navštívilo více lidí než obvykle, nejednalo se ale o výrazný nárůst. Návštěvnost podle ní byla obdobná jako na jaře, kdy mělo muzeum otevřeno zdarma každou druhou neděli v měsíci. Přesné statistiky budou podle Kvapilové rovněž k dispozici v pondělí.

Hlavní budovu Uměleckoprůmyslového muzea navštívilo 700 lidí, Dům U Černé Matky Boží na Ovocném trhu pak 200, řekla mluvčí Radka Potměšilová. V obou případech se jednalo o třikrát více lidí než při běžných nedělích. Do zámku Kamenice nad Lipou, které UPM spravuje, zavítalo 30 lidí, a podle pokladní pouze tři z nich věděli o vstupu zdarma.

Více jak dvojnásobnou návštěvnost zaznamenali zástupci Muzea umění v Olomouci. „Do Muzea moderního umění přišlo 188 lidí, minulou neděli to bylo 91 lidí. Do Arcidiecézního muzea zavítalo 186 lidí, minulou neděli to bylo 68 lidí,“ řekl mluvčí muzea Tomáš Kasal. Muzeum novinku zažilo i před prázdninami, a to v květnu a v červnu, a i tehdy byla návštěvnost vyšší, doplnil mluvčí.

Velký zájem v Plzni

Slezské zemské muzeum (SZM) zdarma zpřístupnilo tři hlavní areály: Historickou výstavní budovu v Opavě, Národní památník druhé světové války v Hrabyni na Opavsku a Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích na Opavsku. Podle Jany Poláškové z oddělení vnějších vztahů SZM byla návštěvnost na všech třech místech vyšší, než bývá o nedělích s hrazeným vstupem.

Největším lákadlem podle Poláškové bylo arboretum, kam dorazilo 397 návštěvníků. Do památníku zavítalo 244 lidí a do výstavní budovy 195. Ve srovnání s volnými vstupy v dubnu, květnu a červnu ale byla dnešní návštěvnost v arboretu nižší.

Velký zájem zaznamenali v Muzeu v přírodě Plzeň-Bolevec. Podle jeho vedoucí Miroslavy Kubatové Pitrové byla návštěvnost čtyřikrát vyšší, než v běžnou neděli, 80 procent návštěvníků pak tvořily rodiny s dětmi.

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Mezi zdarma zpřístupněná místa patřily i Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu, bývalé nacistické koncentrační tábory, které spravuje Muzeum romské kultury. Podle vedoucí Památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech Petry Kochové se vstup zdarma na návštěvnosti neprojevil. „Vnitřní expozici si prohlédlo pět lidí a venkovní areál si prošlo dalších 20 návštěvníků,“ řekla Kochová. Venkovní expozice Stezka paměti je běžně přístupná zdarma.

Dalším místem, které ministerstvo zařadilo mezi objekty s volným vstupem, je Památník Jana Palacha ve Všetatech. Vstup do něj je však podle webu Národního muzea zdarma celoročně.

Stálé expozice si mohli bezplatně prohlédnout rovněž třeba návštěvníci Moravského zemského muzea, Moravské galerie v Brně, Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě nebo Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly zpoplatněné.

S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem (za Motoristy). Klempíř dříve řekl, že se snaží nad rámec programového prohlášení zpřístupnit kulturu pro všechny. Jarní pilotní projekt se u veřejnosti setkal s pozitivním ohlasem.

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