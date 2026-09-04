Může se zhoršit dostupnost zdravotní péče a prodloužit čekací doby, varuje ODS

„Může znamenat i rozpor s vládním prohlášením a může znamenat to, že dojde k prodloužení čekacích lhůt,“ prohlásil po jednání stínové vlády ODs.
„Další naše obava naše směřuje k tomu, že může dojít k vyhladovění regionálních nemocnic. Může dojít k tomu, že lékaři, vysoce odborné týmy, které v těch regionálních nemocnicích působí, se prostě přesunou do center, a tenhle krok je nevratný. Nikdo už ty týmy v regionálních nemocnicích nedá dohromady,“ varoval v pátek Slovák.
„Současná vláda chce návrhem na centralizaci zdravotní péče ohrožit zdraví pacientů v České republice,“ prohlásil dokonce stínový premiér, předseda ODS Martin Kupka.
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Bezpečnější léčba, ale dál od domova. První změny nastanou už v září
„Je naprosto jasné, že u nejvážnějších onemocnění, jako je v případě mužů rakovina prostaty, je naprosto žádoucí, aby zůstalo u posílení naopak i těch center, která jsou dostupnější. Vyzýváme vládu, aby od těch nepromyšlených kroků ustoupila,“ prohlásil Kupka.
Co se změní?
Nejnáročnější onkologické operace se mají do roku 2030 soustředit do specializovaných center.
76 procent těchto výkonů ve specializovaných centrech probíhá už dnes. Přesunout zbývá 4 109 výkonů ročně. Běžné operace, diagnostika a následná péče mají zůstat dostupné v regionálních nemocnicích.
Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že za nejnáročnějšími operacemi budou muset někteří onkologičtí pacienti v příštích letech jezdit do specializovaných center.
Chce do roku 2030 dokončit centralizaci vybraných zákroků, které se dnes stále provádějí i v regionálních nemocnicích. Slibuje si od toho bezpečnější a kvalitnější péči. I část nemocnic ale varuje před horší dostupností i delším čekáním, obdobně jako opoziční ODS.
„Není to věc, která se stane zítra nebo pozítří. Je to proces, tím pádem se na to nemocnice mohou připravit,“ řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. První změny přišly už 1. září. Týkají se operací jater, slinivky a jícnu.
Od ledna 2027 se přidá onkogynekologie a chirurgie nádorů konečníku, od roku 2028 plíce. Největší přesun čeká onkourologii, kde bude centralizace podle jednotlivých diagnóz pokračovat až do roku 2030.