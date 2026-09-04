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Může se zhoršit dostupnost zdravotní péče a prodloužit čekací doby, varuje ODS

Josef Kopecký
  13:00
Ústní interpelace v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Štěpán Slovák...

Ústní interpelace v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Štěpán Slovák (TOP 09). (23. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Šéf ODS Martin Kupka a stínový ministr zdravotnictví Štěpán Slovák na ideové...
Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku Štěpán Slovák (ODS)....
Poslanec ODS Štepán Slovák, stínový ministr zdravotnictví
Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Štěpán Slovák (ODS)....
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Před zhoršením dostupnosti zdravotní péče pro pacienty a před prodloužením čekacích dob na zákroky kvůli centralizaci, kterou představilo ministerstvo zdravotnictví, varuje ODS. „Obáváme se, že ten model centralizace, tak jak byl představen, tak prostě může znamenat zhoršení dostupnosti zdravotních služeb, místní a časové, pro toho konkrétního pacienta,“ řekl stínový ministr zdravotnictví ODS Štěpán Slovák.

„Může znamenat i rozpor s vládním prohlášením a může znamenat to, že dojde k prodloužení čekacích lhůt,“ prohlásil po jednání stínové vlády ODs.

„Další naše obava naše směřuje k tomu, že může dojít k vyhladovění regionálních nemocnic. Může dojít k tomu, že lékaři, vysoce odborné týmy, které v těch regionálních nemocnicích působí, se prostě přesunou do center, a tenhle krok je nevratný. Nikdo už ty týmy v regionálních nemocnicích nedá dohromady,“ varoval v pátek Slovák.

„Současná vláda chce návrhem na centralizaci zdravotní péče ohrožit zdraví pacientů v České republice,“ prohlásil dokonce stínový premiér, předseda ODS Martin Kupka.

Bezpečnější léčba, ale dál od domova. První změny nastanou už v září

„Je naprosto jasné, že u nejvážnějších onemocnění, jako je v případě mužů rakovina prostaty, je naprosto žádoucí, aby zůstalo u posílení naopak i těch center, která jsou dostupnější. Vyzýváme vládu, aby od těch nepromyšlených kroků ustoupila,“ prohlásil Kupka.

Co se změní?

Nejnáročnější onkologické operace se mají do roku 2030 soustředit do specializovaných center.

  • 1. září 2026: játra, slinivka a jícen
  • od roku 2027: konečník a onkogynekologie
  • od roku 2028: plíce
  • 2027–2030: onkourologie

76 procent těchto výkonů ve specializovaných centrech probíhá už dnes. Přesunout zbývá 4 109 výkonů ročně. Běžné operace, diagnostika a následná péče mají zůstat dostupné v regionálních nemocnicích.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že za nejnáročnějšími operacemi budou muset někteří onkologičtí pacienti v příštích letech jezdit do specializovaných center.

Chce do roku 2030 dokončit centralizaci vybraných zákroků, které se dnes stále provádějí i v regionálních nemocnicích. Slibuje si od toho bezpečnější a kvalitnější péči. I část nemocnic ale varuje před horší dostupností i delším čekáním, obdobně jako opoziční ODS.

„Není to věc, která se stane zítra nebo pozítří. Je to proces, tím pádem se na to nemocnice mohou připravit,“ řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. První změny přišly už 1. září. Týkají se operací jater, slinivky a jícnu.

Od ledna 2027 se přidá onkogynekologie a chirurgie nádorů konečníku, od roku 2028 plíce. Největší přesun čeká onkourologii, kde bude centralizace podle jednotlivých diagnóz pokračovat až do roku 2030.

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