Nemohl se zbavit kýly, pak mu pomohl unikátní zákrok. Musel ale zhubnout

Ivana Lesková
  18:21
Lékaři v Česku operují každý rok okolo 35 tisíc kýl ročně. Chirurgové se jednodušší zákrok učí mezi prvními. I proto se dřív říkalo, že to zvládne nemocniční vrátný. Tahle nadsázka ale dávno neplatí. Moderní zákroky jsou jiné, většinou laparoskopické, vyžadují praxi a specializaci. Například obézní pacienty s velkými složitějšími kýlami zvládnou jen zkušení odborníci. Lidem ale radí, ať nejdříve zhubnou.

To zjistil i pětapadesátiletý Jan z Prahy, který na zákrok čekal tři roky. Byl obézní a měl velkou kýlu nad deset centimetrů, jejíž řešení je složitější. Takových operují lékaři asi tisícovku ročně. Lidé s velkou břišní kýlou se většinou nevyhnou otevření břicha skalpelem. Janovi ale nakonec odborníci pomohli unikátním způsobem. Jako první v zemi spojili dvě šetrné metody. Obešli se tak bez velkého řezu.

Rád jedl, málo se hýbal, v práci seděl. Téměř dvoumetrový muž vážil před pěti lety 175 kilo. Nijak zvlášť ho to netrápilo. Neměl zdravotní potíže a nic ho nebolelo. Až do jara 2022, kdy ho při práci na zahradě zaskočila prudká, křečovitá bolest břicha. Spěchal do nemocnice. Tam zjistil, že jestli nechce riskovat život, musí radikálně zhubnout.

Tomáš Paseka, předseda herniologické sekce České chirurgické společnosti a primář chirurgie v SurGal Clinic Brno, nabídl jako první v Česku unikátní operaci velké kýly. Spojil dvě šetrné metody. (26. listopadu 2025)
Obézní pacient Jan z Prahy před ztrátou hmotnosti
Obézní pacient Jan z Prahy po ztrátě hmotnosti
Pacient Jan z Prahy před šetrnou operací kýly. Než se k ní dostal, zhubnul desítky kilogramů.
11 fotografií

„Mám zvýšený práh bolesti, v minulosti jsem necítil ani prasklé slepé střevo, ale tato bolest byla extrémní. Lékař v Ústřední vojenské nemocnici řekl, že mám uskřinutou břišní kýlu, což může skončit i smrtí. Střevo, které vyhřezlo otvorem mezi svaly v břišní stěně a vytvořilo velkou bouli, naštěstí dokázal ručně vtlačit zpátky. Ale varoval, že se to může opakovat. Poradil, ať zhubnu, pak mě odoperují,“ líčí Jan.

Poslechl. Omezil jídlo a začal denně chodit. Do října shodil 25 kilo. Pak se zase ozvala kýla. To už věděl, že spouštěčem silné bolesti je přiskřípnuté, nedokrvené střevo, které se dostalo do otvoru mezi rozestoupenými břišními svaly. Bez pomoci hrozilo, že střevo odumře nebo praskne, jeho obsah vyteče do břicha a muž zemře na otravu krve. Opět skončil ve stejné nemocnici. Zdravotníci ho tentokrát chystali na operaci. Z té ale nakonec sešlo.

Vadí příliš mnoho tuku

„Už jsem měl napůl oholené břicho, když se tam objevil lékař, který mi pomohl na jaře. Znovu mi ručně vtlačil střevo zpátky. Ocenil, že jsem zhubnul. Ale dodal, že musím shodit ještě víc, a teprve pak mě budou moci operovat,“ vzpomíná Jan.

Podle herniologů, specialistů na kýlu, jsou operace u obézních lidí příliš rizikové a někdy technicky neproveditelné. Zákroku brání nebo ho výrazně komplikuje příliš silná vrstva tuku v břišní stěně, přes kterou je obtížnější dostat se ke svalům i jejich pevným obalům, fasciím.

„Pacientům hrozí horší hojení, vyšší riziko infekcí či selhání dýchání, ale také opakovaných výhřezů kýly po operaci. Problémem je i vysoký tlak uvnitř břicha. Ten napíná svaly a mohl by přetrhat čerstvě sešité okraje fascií, které zpevňují poškozené místo v břišní stěně,“ vysvětluje Tomáš Paseka, předseda herniologické sekce České chirurgické společnosti a primář chirurgie v SurGal Clinic Brno.

VIDEO: Kýly se zbavíte jen operací. Co vás při zákroku čeká?

Jan se proto pustil do hubnutí s ještě větší vervou, k častější pěší chůzi přidal plavání i domácí posilování s činkami. Po měsíci jej ale zastavila těžká autonehoda. Dva týdny byl v kómatu. Poté zjistil, že ho lékaři operovali. Otevřeli i břicho, ale v situaci, kdy bojovali o jeho život, neměli možnost řešit kýlu.

Trvalo delší dobu, než se muž zotavil natolik, aby mohl znovu začít sportovat a cíleně hubnout. Podařilo se mu shodit na 107 kilo. Pak už ho velká kýla omezovala při pohybu natolik, že se jí chtěl konečně zbavit natrvalo. Začátkem letošního roku mu lékař v Praze doporučil specialisty z brněnské SurGal Clinic, kteří jako jedni z mála řeší i velké kýly šetrně – bez chirurgického otevření břicha.

Pro Jana zvolili jako první v Česku a teprve druzí v Evropě unikátní postup. Při zákroku spojili dvě šetrné metody: laparoskopii a natahování svalů v břišní stěně. Šest týdnů před zákrokem mu do břicha píchli deset injekcí botulotoxinu, aby břišní svaly přechodně ochably, uvolnily se a daly se snadněji přesouvat.

V Brně se naučili šetrnou metodu operace plic, obézní pacienti mají smůlu

Mezi břišními svaly, které mají být u sebe, měl Jan velký rozestup – 12 centimetrů. V takových případech už se břicho většinou otvírá chirurgickým řezem. Břišní stěnu musí chirurgové naříznout v několika místech, aby mohli svaly přiblížit k sobě a jejich okraje sešít.

„Dá se to přirovnat k situaci, kdy si chcete obléci o pár čísel menší košili a nemůžete ji zapnout. Buď ji nastřihnete po bocích, nebo zkusíte látku natáhnout. Někteří herniologové používají při otevřených operacích k natahování svalů speciální trakční zařízení. U pana Jana jsme ho použili také, ale jako první v zemi při laparoskopickém zákroku. Díky tomu jsme téměř neporušili břišní stěnu,“ vysvětluje Tomáš Paseka.

Svaly neřezali, ale napínali

Lékaři zavedli malými otvory do břicha tenké operační nástroje a kameru. K operačnímu stolu připevnili základnu trakčního zařízení s ramenem, které nad pacientem drželo obdélníkový rámek s cvočky, který připomíná malý tkalcovský stav. Do dvanácti cvočků lékaři upevnili nitě protažené kůží přes okraje břišní stěny. Těmi pak přitahovali svaly k sobě tak dlouho, až je mohli sešít bez rizika poškození.

Unikátní zákrok jim trval téměř pět hodin, z toho půl hodiny samotné natahování svalů. Za ně pak lékaři umístili zpevňující síťku o rozměrech 20 x 40 centimetrů, kterou postupně vyplňuje nová tkáň, podobně jako popínavé růže prorůstají opěrnou konstrukcí.

Když lékař při operaci žlučníku vezme i kýlu. Zákroky „navíc“ jsou protizákonné

Zařízení k natahování svalů začali čeští lékaři používat už před šesti lety. Ale protože jeho část s cvočky patří mezi jednorázový materiál, který je drahý a pojišťovny ho nehradí, dosud metodu využili u pouhé stovky pacientů - vždy při otevření břicha skalpelem. Postup, který zvolili v brněnské klinice, je mnohem šetrnější. Díky minimálnímu narušení břišní stěny má pacient menší riziko komplikací a rychleji se hojí.

„Operovali mě začátkem srpna, na klinice jsem ležel týden. Žádný problém ani větší bolesti jsem neměl. Už po týdnu a půl jsem začal pracovat a pak i lehce sportovat,“ potvrzuje Jan.

Po dvou týdnech od zákroku ušel deset kilometrů. Od té doby nachodí každý den 8 až 12 kilometrů. Měsíc po operaci začal i pravidelně plavat. Zpočátku nesměl namáhat břicho. Ani to už ale neplatí. „Před pár dny jsem byl na kontrole a vše je v pořádku. Lékař mi povolil plnou zátěž, takže opět začínám i běhat,“ líčí muž spokojeně.

Problémy s penězi

Kýly jsou různé, liší se podle místa a příčiny vzniku (tříselné, pupeční, pooperační...) i podle velikosti. Operačních metod jsou desítky. Každá má klady i zápory. Problém je ale často i v penězích.

Například náklady na zmíněné trakční zařízení k natahování svalů musí platit kliniky ze svého. Jen rámek s cvočky, který se po každé operaci vyhazuje, stojí desítky tisíc. Proto se používá málo.

Z finančních důvodů zatím také všichni pacienti při operacích kýl hrazených pojišťovnami dostávají pouze levnější síťky z umělých materiálů, většinou ropných, které zůstanou v těle natrvalo. Takovou dostal i pan Jan. Až pětině operovaných ale hrozí infekce této syntetické síťky a asi čtyřem procentům pacientů ji musí lékaři nakonec vyndat.

Dělník si vykloubil obě zápěstí a lokty, ruce mu zachránili unikátní operací

Při operacích, které si zájemci hradí sami, požadují jiné síťky. Z materiálů, které se časem rozloží. Na jejich místě pak zůstane jen nová tkáň.

„Vstřebatelné síťky jsou lepší, ale dost drahé. Velká by stála okolo 200 tisíc korun. Operace menší kýly s takovým materiálem vycházejí na desítky tisíc. Je o ně zájem. Jen v naší klinice operujeme asi dvacet samoplátců ročně,“ potvrzuje primář Paseka.

Podle něj je škoda, že česká legislativa neumožňuje absolvovat operace na pojišťovnu a připlácet si jen dražší materiál. „Jako předseda herniologické sekce jednám s pojišťovnami o tom, aby vstřebatelné síťky začaly hradit alespoň pacientům, u nichž hrozí vyšší riziko infekce a následné operace,“ dodává odborník na kýly.

Nemohl se zbavit kýly, pak mu pomohl unikátní zákrok. Musel ale zhubnout

Srážka kamionu a nákladního auta na Spořilově, jeden z řidičů skončil v nemocnici

Na pražském Spořilově se srazila dvě nákladní auta a dodávka (1. prosinec 2025)

Na pražském Spořilově se dnes odpoledne srazily kamion a nákladní auto, nehoda zkomplikovala dopravu v okolí. Jednoho z řidičů hasiči museli vyprostit a se zraněním skončil v nemocnici.

1. prosince 2025  15:40

Havlíček má za neudržitelné emisní povolenky, Schillerové vadí práce načerno

Karel Havlíček reaguje na otázky novinářů po setkání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě tři kandidáty ANO do nové vlády Andreje Babiše. „Motorem růstu nemůže být stát ani vláda, motorem růstu může být pouze privátní sektor,“ řekl Karel Havlíček,...

1. prosince 2025  5:53,  aktualizováno  15:35

