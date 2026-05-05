A co víc: považuje jej za organizátora, který vymyslel lest, jak z bitcoinů pocházejících z nelegálního tržiště udělat „čistou“ kryptoměnu. Právě darováním části bitcoinů státu měly i ty ostatní dostat punc legality.
Pracuje také s tím, že část bitcoinů od odsouzeného kriminálníka, programátora a provozovatele nelegálního tržiště na internetu Tomáše Jiřikovského pocházející z prodeje drog či zbraní skončila na peněžence, ke které se přihlásil právě Kárim Titz.
Všichni tři nově obvinění dosud tvrdili, že žádné bitcoiny díky obchodu se státem nezískali. Titz za to, že Jiřikovskému „vybojoval“ navrácení počítačů s bitcoinovými peněženkami, odsouzenému podnikateli naúčtoval za své právní služby 40 milionů korun.
Došlo k převodu části bitcoinů. Zároveň cílem různých vícestupňových přeposílání bylo zbavit převody stop k darknetovému tržišti.