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Muž se zbraní u školy v Čelákovicích, varuje policie. Na místě je zásahovka

Autor:
  7:21
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

V Čelákovicích na Praze východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště, informovali policisté na síti X. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky a to včetně zásahové jednotky.

Připravujeme podrobnosti.

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