„Už to začalo. Frontální útok na veřejnoprávní média a všechny kritiky vlády. První věc, co vláda udělala po prohraných volbách, že se rozhodli zestátnit veřejnoprávní média. Teď v pátek to natvrdo zařadili na program a rozhodli se, že to prohlasují v prvním čtení o víkendu. Naprosto bezprecedentní postup,“ burcuje veřejnost Grolich.
To, že chce koalice prosadit zrušení poplatků v prvním čtením už v sobotu stanovením pevného času hlasování, řekl ve Sněmovně i jeho kolega, šéf poslanců lidovců Marian Jurečka.
„Udělali jste podraz. Vůči nám, vůči zaměstnancům, veřejnosti i občanské společnosti,“ prohlásil šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
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A jeho stranický kolega, šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel na sociální síti X vyzval veřejnost, aby přišla demonstrovat od 13 hodin přímo před budovou Poslanecké sněmovny, na Malostranském náměstí.
Mladí poslanci opozičních stran napříč kluby představili společné prohlášení na obranu veřejnoprávních médií.
„Existují hodnoty, které musí stát nad stranickými zájmy. Obrana svobodných a nezávislých médií je jednou z nich,“ píše se v něm.
„Vyrůstali jsme ve světě, kde se informace šíří rychleji než kdy dřív, pravda se střetává s manipulací a důvěra v instituce patří k nejcennějším, ale také nejzranitelnějším pilířům demokracie. Nezávislá veřejnoprávní média v tomto světě podle nás hrají zásadní roli. Neslouží vládě, opozici ani ekonomickým zájmům. Slouží veřejnosti,“ zastali se mladí poslanci pěti opozičních stran ve Sněmovně České televize a Českého rozhlasu.
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„Proto se zavazujeme, že budeme nezávislost veřejnoprávních médií aktivně hájit. Společně vystoupíme proti krokům směřujícím k jejich politickému ovládnutí, ať se o ně pokusí kdokoli,“ uvedli opoziční poslanci ve společném prohlášení.
Nyní domácnosti platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje i na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.