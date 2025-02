Co je třeba k obraně, musí být státní. Armáda nabídne více za cizí majetek

Některé pozemky pod nejvýznamnějšími vojenskými objekty třeba v důsledku restitucí vlastní soukromníci. Ministerstvu obrany pak často mívá problém se s vlastníky domluvit na směně pozemku nebo odprodeji podle aktuálního zákona. To se nyní Pavlovým podpisem změní.

Novela podle ministryně Jany Černochové (ODS) odráží i zhoršující se bezpečnostní situaci. Stanovuje, že nejvýznamnější vojenské objekty smějí být jen ve vlastnictví státu.

Ministerstvo toho bude moct dosáhnout tím, že majitelům nabídne vyšší výkupní částku. Pokud by se ministerstvu nepodařilo ani tak s vlastníky do tří let dohodnout, mělo by možnost omezit nebo odejmout jejich vlastnická práva.

Předpis má podle ministerstva především napravit situaci, kdy stát není vlastníkem všech pozemků pod muničními sklady v Týništi nad Orlicí, Dobroníně, Čermné nad Orlicí a Travčicích.

Ministerstvo tento stav považuje za bezpečnostní riziko, protože majitel může pozemek například pronajmout nebo prodat a stát proti tomu nemůže zasáhnout. Norma má podle ministerstva zabránit i tomu, aby pozemky získaly nepřátelské osoby.