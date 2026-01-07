Prezident Pavel bude u jednání o muniční iniciativě. Nová vláda ji nezruší

Josef Kopecký
  5:21
Poprvé v novém složení se schází Bezpečnostní rada státu. Bude i za přítomnosti prezidenta Petra Pavla jednat i o budoucnosti muniční iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Česko podle premiéra Andreje Babiše muniční iniciativu nezruší, ale nebude do ní přispívat z českého rozpočtu.
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. (6. ledna 2026) | foto: FB: Andrej Babiš

„Po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů,“ napsal na sociální síti X Babiš po jednání „koalice ochotných“, států, které pomáhají Ukrajině.

Je to koaliční kompromis, komentuje Okamura, že Česko nezruší muniční iniciativu

Je to koaliční kompromis,“ potvrzuje předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí by muniční iniciativu zrušilo úplně.

Novinářům v Paříži po jednání lídrů zemí koalice ochotných Babiš řekl, že v muniční iniciativě pro Ukrajinu lze pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. „Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce,“ řekl Babiš.

Naši vojáci na Ukrajinu nepůjdou, bez Trumpa mír nebude, řekl Babiš

„Nám jde jenom to, aby zkrátka, když bohužel je válka, aby někdo na tom neokrádal Ukrajince v cenách munice a na tom nehorázně bohatl, když tedy Ukrajina samozřejmě hlavně potřebuje peníze,“ řekl Babiš už v pondělí po jednání vlády, tedy ještě před cestou do Paříže.

Před parlamentními volbami muniční iniciativu, s níž přišla předchozí vláda Petra Fialy, Babiš ostře kritizoval. Koncem loňského roku ale uvedl, že v principu je to dobrá věc a že jde o to, aby se obešla bez korupce.

Muniční iniciativu už dříve platily jiné země

Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování.

Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko.

Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, aby se mohla bráni ruské agresi, za celou dobu trvání muniční iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle exministra zahraničí Jana Lipavského na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

