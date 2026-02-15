Většina Čechů je pro pokračování muniční iniciativy, ukázal průzkum

Pokračování české muniční iniciativy, která zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu napadenou Ruskem, podporuje 62 procent lidí v Česku. Naopak proti je 35 procent. V lednovém průzkumu to zjistila agentura Kantar CZ, výsledky v neděli zveřejnila Česká televize. Premiér Andrej Babiš a další představitelé nové české vládní koalice původně plánovali iniciativu zrušit, nakonec do ní ale ČR pouze přestane přispívat penězi.
Pro pokračování iniciativy je rozhodně 33 procent a spíše 29 procent lidí v Česku. Proti je rozhodně 17 procent a spíše 18 procent. Tři procenta z 1200 dotázaných v průzkumu, který se odehrál mezi 12. a 30. lednem, tvoří lidé, kteří se nevyjádřili nebo nevěděli, jak odpovědět.

„Častěji by s tím souhlasili muži, vysokoškoláci a také podstatně více voliči opozičních stran, tam je ta shoda téměř stoprocentní,“ řekl v ČT o pokračování iniciativy analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Z voličů vládních stran by podle něj souhlasily s pokračováním muniční iniciativy dvě třetiny Motoristů, u ANO polovina a u SPD pětina.

Putin doufá v nový Mnichov, řekl Zelenskyj. Poděkoval Česku za muniční iniciativu

Díky české muniční iniciativě Ukrajina získává velkorážní munici. Česko ji pro napadenou zemi obstarává na zahraničních trzích. Prezident Petr Pavel v polovině ledna řekl, že iniciativa zajišťuje polovinu dodávek velkorážní munice pro ukrajinskou armádu. V sobotu mu za to na Mnichovské bezpečnostní konferenci znovu poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

S návrhem nakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu mimo členské státy Evropské unie přišel předloni v únoru tehdejší český premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU. První zásilka munice dorazila na Ukrajinu v létě 2024.

Babiš prozradil detaily muniční iniciativy. Ten člověk neví, co dělá, zuří Fiala

Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.

