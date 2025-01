Politici se přeli nad muniční iniciativou a o výraz „užitečný idiot“

„Vidím v tom dvě úrovně. Jednak je to obecně postoj, zda máme, nebo nemáme pomáhat Ukrajině. Za mě určitě máme pomáhat Ukrajině. Druhý postoj je politický. ANO si chce sáhnout na určitá procenta od SPD,“ řekl v pořadu Petr Letocha (STAN).

Současně uvedl, že to bere jako politikum, kdy výrazně Andrej Babiš zkouší veškeré možné varianty. „Tady tedy prostřednictvím pana Havlíčka, který za mě hraje v této roli spíše užitečného idiota,“ prohlásil Letocha (STAN). Podle něj by iniciativa měla pomáhat dál.

Proti jeho slovům se ohradila Helena Válková (ANO). „Musím na to reagovat. O užitečných idiotech bych radši nemluvila. Zásadně si nemyslím, že by muniční iniciativa byla něčím, co hnutí ANO přivede tisíce voličů, když ji zastaví,“ reagovala Válková.

Její vyjádření zase nenechalo klidným Michaela Kohajdu (nestr. za KDU-ČSL). „Bráníme to, aby se sem nedostala válka. To je přílišný aktivismus? My musíme podporovat Ukrajinu, aby se válka nedostala k nám,“ zdůraznil Kohajda.