Babiš již před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Po pondělním jednání vlády uvedl, že koalice plní svůj předvolební závazek tím, že do iniciativy nepůjdou peníze z českého rozpočtu.
„O muniční iniciativě jsme nic nevěděli, oni stále mlžili a skrývali to v rozpočtu vojenské rozvědky. Je to netransparentní,“ řekl na adresu počínání předchozí vlády.
Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem
Ministři ANO, SPD a Motoristů se podle Babiše v posledních týdnech dozvěděli, že přes české firmy proteklo v muniční iniciativě necelých 280 miliard korun. Informace podle něj pochází od Aleše Vytečky, ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje. „Český rozpočet i skrytým způsobem dal do zbraní 17,1 miliardy, to vše se skrývalo, to bylo vše super tajné,“ prohlásil Babiš.
Havlíček upřesnil, že přímo v muniční iniciativě šlo o 114 miliard korun a dalších 160 miliard se využilo na podobném principu. „Je tam také donor. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že je to zaokrouhleně kolem 280 miliard korun, které se v rámci muniční iniciativy a toho systému vyobchodovaly směrem k jednotlivým donorům a ty produkty skončily na Ukrajině,“ uvedl.
Fiala: Babiš ohrožuje bezpečnost lidí i firem
Podle bývalého premiéra Fialy Babiš svým detailním veřejným vyjadřováním ohrožuje bezpečnost lidí a firem, může způsobit také ekonomické škody. Fialův kabinet iniciativu zajišťující velkorážovou munici pro Ukrajinu odstartoval.
Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura
„Děje se, čeho jsem se obával. Ten člověk neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí. Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?“ uvedl Fiala.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko.
Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.