Babiš prozradil detaily muniční iniciativy. Ten člověk neví, co dělá, zuří Fiala

  15:20
České firmy v muniční iniciativě pro Ukrajinu zajistily vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. Podle Babiše bývalý kabinet Petra Fialy z ODS o projektu mlžil a skrýval ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala upozorňuje, že premiér svými vyjádřeními ohrožuje bezpečnost zúčastněných lidí a firem.

Babiš již před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Po pondělním jednání vlády uvedl, že koalice plní svůj předvolební závazek tím, že do iniciativy nepůjdou peníze z českého rozpočtu.

„O muniční iniciativě jsme nic nevěděli, oni stále mlžili a skrývali to v rozpočtu vojenské rozvědky. Je to netransparentní,“ řekl na adresu počínání předchozí vlády.

Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem

Ministři ANO, SPD a Motoristů se podle Babiše v posledních týdnech dozvěděli, že přes české firmy proteklo v muniční iniciativě necelých 280 miliard korun. Informace podle něj pochází od Aleše Vytečky, ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje. „Český rozpočet i skrytým způsobem dal do zbraní 17,1 miliardy, to vše se skrývalo, to bylo vše super tajné,“ prohlásil Babiš.

Zasedání vlády Andreje Babiše (ANO) a jednání koaliční rady. (12. ledna 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025)
Premiér Andrej Babiš (ANO) před zasedáním vlády, na které se mimo jiné bude projednávat návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení.. (5. ledna 2026)
Ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček přichází na schůzi vlády, která mimo jiné projedná návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení. (5. ledna 2026)
Havlíček upřesnil, že přímo v muniční iniciativě šlo o 114 miliard korun a dalších 160 miliard se využilo na podobném principu. „Je tam také donor. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že je to zaokrouhleně kolem 280 miliard korun, které se v rámci muniční iniciativy a toho systému vyobchodovaly směrem k jednotlivým donorům a ty produkty skončily na Ukrajině,“ uvedl.

Fiala: Babiš ohrožuje bezpečnost lidí i firem

Podle bývalého premiéra Fialy Babiš svým detailním veřejným vyjadřováním ohrožuje bezpečnost lidí a firem, může způsobit také ekonomické škody. Fialův kabinet iniciativu zajišťující velkorážovou munici pro Ukrajinu odstartoval.

Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura

„Děje se, čeho jsem se obával. Ten člověk neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí. Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?“ uvedl Fiala.

Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko.

Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.

