První zásilka munice z české iniciativy už je na Ukrajině, informoval Fiala

Vláda bližší podrobnosti o původu munice zveřejňovat nechce, protože podle ministryně obrany Jany Černochové dané země mají „politiku všech azimutů“ a nechtějí se stavět na jednu nebo druhou stranu. Opozice vládu kritizuje za to, že není jasné, kolik na iniciativu přispěje Česká republika a zpochybňuje i kvalitu munice.

Premiér Petr Fiala již koncem května řekl, že na iniciativu, ve které Česko shání dělostřeleckou munici pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii, dosud přispělo 15 zemí EU a Severoatlantické aliance (NATO) přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). Česko funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení.

Petr Fiala @P_Fiala První zásilka munice z naší iniciativy před časem dorazila na Ukrajinu.



Černochová doufá, že se dodávky na bojišti projeví. „Uděláme pro to maximum možného, aby to tak bylo. Ale tu munici budou mít v ruce Ukrajinci a bude samozřejmě záležet na jejich taktice, na jejich vojenském postupu, jaký oni zvolí. My jim můžeme poskytovat podporu právě v podobě vojenského materiálu,“ řekla v nedávném rozhovoru.

Černochová před několika dny navštívila některé české firmy v Pardubickém kraji, které dodávají vojenský materiál nejen české armádě, ale i zahraničním. „Aktivní radary, pasivní radary, různé technologie, které se řeší na letištích. Třeba i tohle je nějaká další možnost formy spolupráce a pomoci, kterou Česká republika může Ukrajině nabídnout,“ dodala.

Méně i více kvalitní munice

Bývalý ministr obrany a nynější předseda sněmovního branného výboru Lubomír Metnar opět kritizoval to, že není jasné, kolik na iniciativu přispěje Česká republika. Vzniká podle něj také řada pochybností například o stavu munice.

Česká vláda schválila příspěvek na nákup dělostřelecké munice u české firmy. Listu Financial Times (FT) na konci května řekl majitel české společnosti Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad, jehož firma pořizuje jménem české vlády v rámci iniciativy dělostřelecké granáty v Africe nebo Asii, že polovina nakoupených nábojů nemůže být dodána tak rychle, jak bylo plánováno. U některých nábojů je totiž potřeba doplnit chybějící komponenty.

„Z některých zemí asi náboje jsou méně kvalitní, z některých více,“ uvedla Černochová. „Je možné, že oni (CSG) mají tuto zkušenost. Z jiných firem, které jsou zapojeny do muniční iniciativy, tuto informaci nemám,“ poznamenala. Že munice není vždy kvalitní, je podle ministryně skutečností, nicméně na světe je jí málo. Firmy mají podle ní prostředky na to, aby munici upravily do použitelného stavu.