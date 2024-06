Zabíjí i druhoválečná munice. Exploze v Chorvatsku není neobvyklá, míní znalec

Středeční exploze vozu v Chorvatsku si vyžádala život malého dítěte, ale i zranění posádky vozu, včetně rodičů dítěte. Je běžné v oblasti nalézt aktivní munici nebo výbušniny?

Já jsem byl na Balkánu dvakrát přizvaný jako expert a soudní znalec. Oblast znám a byl jsem i v úzkém kontaktu s tamní policií, vojáky, ale i pyrotechniky.

Jeden z případů šetření byla právě exploze, která způsobila díru v podlaze a usmrtila posádku. Je třeba si uvědomit, že od války uplynula příliš krátká doba a tyto nálezy, ale i tragické incidenty, nejsou neobvyklé.

Takže čtvrtstoletí od války se na výbušninách nepodepsalo?

Absolutně ne. Uvědomte si, že dodnes zabíjí druhoválečná munice, různé nálezy bomb a granátů. Válka v Jugoslávii trvala až do roku 2001 a to s ohledem na degradaci složek není nic.

Stává se, že je dodnes nacházena dobře zabalená i prvoválečná munice a často je funkční. Není rok, aby někde ve světe, včetně Česka, nebyla evakuace ve městech po nalezení druhoválečné pumy. To vše může dodnes být smrtící.

Chorvatská policie hovoří o výbušném zařízení bez bližších podrobností. Co to mohlo být?

V podstatě cokoliv – rozbušky, granát. Těžko soudit, to musí objasnit vyšetřování.

Z vlastních cest a dovolených si vybavuji oblasti na Balkánu, které jsou dodnes označené jako zaminované území se zákazem vstupu. Domníváte se, že nálezy mohou být z podobných míst?

Mohou i nemusí. Plot nebo ostnatý drát často chybí, upozorňují jen cedulky. Nicméně možností je celá řada, nemusí jít přímo o označený prostor, ale nalézt granát můžete třeba i ve křoví.

Křoví?

Jistě. Uvědomte si, že mnozí sběrači a dobrodruzi pročesávají staré budovy, ale třeba i vojenské cvičáky. Hledají věci, které lze zpeněžit, nebo to jsou prostě jen nadšenci. Ale také se stává, že se zaleknou a nález nakonec někam odhodí, zbaví se jej. Třeba do křoví, do řeky, kamkoliv.

Jak bych se měl zachovat, pokud na dovolené, nebo třeba i u nás v lesích, něco takového naleznu?

Rozhodně nic neberte do ruky, nikam nenoste. Kromě nedovoleného ozbrojování vám hrozí smrt. Nevíte, v jakém stavu je obal, vnitřní složení, zápalka. Zde je vždy namístě volat policii, která má experty. Ti se o nález postarají.