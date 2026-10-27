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Obavy o budoucnost médií. DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost, přidalo se i Brno

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  11:10aktualizováno  11:28
Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá demonstrace spolku Milion chvilek proti návrhu vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. (25. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
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Studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili kvůli plánům na změnu financování veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Protesty zaznívají také z dalších brněnských vysokých škol. Časově neomezenou stávkovou pohotovost vyhlásila i akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU), taktéž se obává o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií.

Znepokojení nad případným oslabením veřejnoprávních médií vyjádřili rektoři Masarykovy univerzity i Vysokého učení technického, stejně jako některé akademické senáty. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.

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Iniciativa Média nedáme MUNI avizovala na síti Instagram stávku v případě, že zrušení koncesionářských poplatků postoupí ve Sněmovně do třetího čtení bez právně závazných záruk nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), případně pokud koalice zkrátí či obejde řádné projednání zákona nebo jinak ohrozí svobodu projevu, nezávislost médií a akademické svobody.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš uvedl, že vývoj kolem veřejnoprávních médií sleduje s velkým znepokojením. Vyzval představitele zákonodárné i výkonné moci, aby postupovali s vědomím odpovědnosti za zachování demokratických hodnot a důvěry lidí v nezávislé instituce. „Nezávislá média nejsou výsadou jedné části společnosti ani nástrojem politické moci. Jsou službou veřejnosti a jednou ze záruk svobodné společnosti. Jejich ochrana je proto v zájmu nás všech,“ uvedl Bareš.

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Znepokojení vyjádřil i rektor brněnské techniky Ladislav Janíček. Za zásadní považuje riziko nepřímého politického tlaku kvůli ekonomické závislosti médií na státním rozpočtu. „Překotné projednávání a omezování rozpravy v případě médií oslabují důvěru v záměry předkladatelů. Vyvolávají také důvodné obavy, zda nebude podobným způsobem projednávána i připravovaná změna zákona o vysokých školách a zda tím nebude ohrožena akademická samospráva a autonomie univerzit. Jde o varovnou situaci, která přesahuje samotné financování médií,“ napsal Janíček ve stanovisku.

Z Masarykovy univerzity vzešla také petice studentů a pedagogů. Vyzývají vládu, aby stáhla návrh na zrušení poplatků, zastavila schvalování v současné podobě a zahájila odbornou a veřejnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. „Pokud vláda výzvu nevyslyší, podpoříme stávku zaměstnanců ČT a ČRo vyhlášenou na 3. listopadu a přistoupíme k dalším formám nenásilného občanského odporu,“ uvádí výzva, pod kterou bylo dnes kolem 10:00 zhruba 4450 podpisů.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

K otevřené diskusi o návrhu zákona o médiích veřejné služby a taktéž o návrhu nového vysokoškolského zákona vyzvaly akademické senáty Janáčkovy akademie múzických umění. „Stávající způsob vedení dialogu vede k omezení dopadu možných připomínek a omezení vlivu dotčených institucí na konečnou podobu obou zákonů. Tento postup považujeme za zneužívání procesních možností připomínající řízenou sabotáž nezávislosti kultury a vysokého školství,“ uvedly senáty ve stanovisku.

Nemůžeme pasivně přihlížet, zní z DAMU

Také DAMU vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost. Reaguje na aktuální politické dění a kritizuje podle ní netransparentní postupy vládní koalice. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků ČT a ČRo. DAMU zároveň apeluje na další vysoké školy, aby se ke stávkové pohotovosti připojily.

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Obavy akademiků se netýkají pouze plánovaných změn ve financování médií veřejné služby. „DAMU vnímá současné dění jako širší problém zasahující do kultury, lidských práv, vzdělávání, ochrany životního prostředí i fungování demokratických institucí,“ uvádí v tiskové zprávě. Za znepokojující označují kroky vedení ministerstva kultury, změny systému veřejné podpory kultury a odklonu od veřejné odborné diskuse ze strany vládní koalice.

Prvním krokem v rámci stávkové pohotovosti bude akce „DAMU za pět dvanáct“. Každý den v 11:55 se z oken fakulty rozezní hlasy, zpěv a hudba. „Jejich cílem není pouze vyjádřit nesouhlas, ale především upozornit na naléhavost situace a na to, že je nejvyšší čas přestat pasivně přihlížet a začít se společně ozývat,“ poznamenal Stávkový výbor. Akademická obec plánuje na úterý 3. listopadu protestní stávku v rámci demonstrace iniciativy Veřejnoprávně na podporu ČT a ČRo.

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Zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky ČT a ČRo, vyhlásili na tento den celodenní stávku. Reagují tím na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve sněmovně, který v sobotu ve 4:36 prošel prvním čtením.

Média získají větší jistotu, oponuje Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl názory opozice a dalších kritiků předlohy, že by zrušení poplatků znamenalo zestátnění médií. Nové financování ČT a ČRo podle Babiše zaručí zákon jako mandatorní, tedy povinný výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.

Poplatky chtěli zrušit v minulosti také Piráti. ODS návrh zkusila prosadit v Senátu

Podle ministra kultury Ota Klempíře (za Motoristy) je plánovaná změna financování běžným evropským řešením a neznamená útok na demokracii nebo konec nezávislosti veřejnoprávních médií.

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