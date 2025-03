Otcové musí na rodičovskou, vyzývá spolek politiky. Matky by tak mohly dřív do práce

Jaké vysvědčení byste vystavila současné vládě, co se týče slaďování práce a rodičovství?

Teď už se na vysvědčení nevystavují jen známky, ale může být i slovní, takže já to zhodnotím slovně. Určitě se dějí kroky, které jdou správným směrem. Ať už je to schválení flexi novely (rodiče nově například mohou při rodičovské vykonávat u zaměstnavatele stejnou práci jako předtím – pozn. red.) nebo podpora dětských skupin.

Jak se ale říká, jedna vlaštovka jaro nedělá a je potřeba na tom dál pracovat bez ohledu na to, kdo ve vládě sedí. My apelujeme otevřeným dopisem na strany před podzimními volbami. Je to téma asi pro půl milionu potenciálních voličů, pokud se bavíme o rodičích malých dětí do čtyř let.

Jste s politiky přímo i v kontaktu?

Od prvních zástupců politických stran máme přislíbeno, že to zohlední v politických programech. Mluvili jsme zatím se zástupci Pirátů a KDU-ČSL. Budeme ale dopis dál posílat všem předsedům politických stran.

Co považujete za nejdůležitější, aby se změnilo? Co by si příští vláda skutečně měla vzít za své, aby rodiče měli svobodnou volbu v tom, kdy a jak se vracet do práce?

Jsou to dvě naprosto zásadní věci a bez nich to nepůjde. Zaprvé, podpora zaměstnavatelů, aby přínos zkrácených úvazků byl na pomyslných miskách vah větší než s nimi spojená administrativní a finanční zátěž. Ve zkrácených úvazcích jsme na chvostu Evropy.

Máme jich jen šest procent a z údajů ekonoma Tomáše Ervína Dombrovského se ukazuje, že z těch šesti procent jen asi pětina jsou vyloženě zkrácené úvazky a zbývajících 80 procent jsou brigády, dohody nebo krátkodobé výpomoci. Takže podpora zaměstnavatelů je naprosto zásadní a s tím ruku v ruce jde podpora míst ve školkách. Pokud nemáme dítě s klidným svědomím kam dát, nemůžeme jít do práce.

Zkrácené úvazky by přitom neocenily jen matky, které se co nejdříve chtějí věnovat kariéře, ale i ženy se staršími dětmi, jež by s nimi rády zůstaly déle a zároveň si přivydělaly, je to tak?

No jasně. Může to býti pro lidi starší 50 let, pro prarodiče, kteří chtějí trávit více času s rodinou či potřebují o někoho pečovat. Může to být pro lidi, kteří mají vlastní projekt a přitom chtějí být zaměstnaní. Skupin, pro které flexibilita může být důležitá, je celá řada, ale pro rodiče je to naprosto zásadní. Bez toho je pro rodiče opravdu těžké se vracet.

Představa, že do tří let je dítě s rodičem plně doma a ve třech letech se to najednou zlomí a dítě jde na plný úvazek do školky a rodič do práce, je scestná. Nemůže to dobře fungovat, děti potřebují vyzvedávat, bývají nemocné a podobně. Je to o tom, aby každý rodič nebo každý potenciální zaměstnanec se mohl zapojit tak, jak chce.

Nenarážíte u firem na to, že vaši iniciativu vnímají jako tlak na změnu pravidel na úkor ekonomické efektivity?

Zapojování rodičů do firem není charitativní projekt. Je to naopak ekonomicky přínosné. Vezměme si, kolik času a finančních prostředků zabere najít vhodného člověka, nabrat ho, zaškolit a vytrénovat tak, aby mohl fungovat jako samostatná jednotka.

U některých pozic se uvádí, že to trvá šest až 12 měsíců. Jako zaměstnavatel do něj investujete spoustu času a pak ho necháte doma tři roky nebo klidně i šest, když má dvě děti za sebou, bez jakéhokoliv pracovního zapojení.

My se firmám snažíme ukazovat, že když budou zapojovat rodiče a budou je udržovat v obraze, ušetří nemalé peníze, které by vynaložily třeba na rekvalifikaci toho člověka. Neříkám, že každá pozice se dá dělat flexibilně nebo z home office, ale věříme, že v každé profesi je možné vybrat práci, která to umožňuje.

A co byste odpověděla kritikům, kteří říkají, že zaměstnavatelé nemají povinnost přizpůsobovat se potřebám rodičů, ale naopak rodiče by měli hledat práci, která jim vyhovuje?

Řekla bych jim, že za čtyři roky fungování Mumdoo vidíme, jak strašně těžké je pro rodiče najít práci, která by jim vyhovovala, protože nabídka ze strany zaměstnavatelů prostě není a nemůžeme vědomě vynechávat takhle silnou skupinu z trhu práce a ohánět se tím, že nemůžeme vyhovět individuálním potřebám.

Není to jedna Lucie, která by s tím měla problém. Týká se to desetitisíců až statisíců rodičů, kteří o tu práci stojí, ale nemají možnost, jak ji sehnat. Je pravda, že některé role ve výrobě, seniorní role nebo vysoce specializované pozice není možné vykonávat na zkrácený úvazek nebo na dálku. Fakt ale věřím, že když je vůle, je možné najít výseč pracovní pozice, která flexibilně dělat jde a pro rodiče to znamená ohromně moc.

Máme k dispozici data, která říkají, že 93 procent rodičů s dětmi do čtyř let pracovat chce, ale pracuje jenom každý druhý (výzkumu se účastnilo 10 tisíc respondentů– pozn. red).

Setkáváte se ještě s názorem, že matka by měla být s dítětem doma co nejdéle, respektive do tří let určitě?

Často, i u mladších žen. Každá to má jinak. Pokud jsou ženy, které jsou takzvaně předurčené být mámami, najdou se v tom a chválí si tím pádem systém, který jim umožňuje být s dítětem tři roky, je super, že tu možnost mají. Naše zkušenost je ale taková, že si chtějí uchovat alespoň ždibek z profesní identity.

Důležité je, aby si rodiče mohli vybrat režim, který jim vyhovuje, než jim říkat, že dítě má tři roky zůstat s mámou a tak to prostě je. Zvlášť když to není datově podložené. Věk prvorodiček se zvyšuje, loni průměrný věk byl skoro 31 let. To znamená, že se díváme na ženy, které nejsou bezprostředně po škole, ale mají za sebou už několik let zkušeností, zajímavé kontakty, projekty.

Mumdoo jste založila kvůli osobní zkušenosti, s čím jste se setkala?

Mně a kolegyni Kristýně se narodily děti v létě 2020 mezi první a druhou vlnou covidu. Byla to bizarní zkušenost. Miminka nemají žádnou imunitu, takže jsme k sobě nikoho nechtěly pouštět, žily jsme najednou hrozně izolovaný život. Bylo to náročné, protože před narozením dětí jsme žily aktivně, hodně jsme pracovaly a hodně jsme cestovaly.

Najednou přišlo úplné zastavení, takže jsme si říkaly, že by cestou mohlo být pomaličku začít pracovat na nějakých projektech. Zjistily jsme ale, že není jednoduché najít práci, která by odpovídala našim předchozím zkušenostem a byla tak flexibilní, jak bychom potřebovaly. Předtím jsem dělala digitálního markeťáka, ale často práce, které se prezentují jako vhodné pro maminky na mateřské, jsou nějaká relativně jednoduchá administrativa.

Na koho vlastně cílíte? Když to zjednoduším, neřeší snadnější návrat ke kariéře z rodičovské hlavně vzdělané Pražanky?

Ne, hlad po práci je stejný napříč všemi různými demografickými skupinami. To nás překvapilo. Myslely jsme si, že u žen z malých obcí a u žen se středoškolským vzděláním bez maturity bude chuť pracovat nižší, ale není, respektive jsou v tom jen drobné rozdíly.

Vy jste začala podnikat, není tohle dobrý způsob, jak začít s malým dítětem pracovat?

Často je to pro ženy v uvozovkách jediná možnost, která jim zbude. Interně tomu říkáme podnikatelky z donucení. Zkrácené úvazky nejsou, zaměstnavatel je nevezme na jejich původní práci, takže jim nezbývá nic jiného než začít jako OSVČ.

Ženy pak často mění obor a není to z toho důvodu, že by měly nějaký fantastický byznysový nápad, ale aby si přivydělaly. Rodičovská funguje jako akcelerátor podnikavosti, ale z dat vidíme, že by si velká část těchto žen přála být zaměstnaná a mít to vlastně jednodušší.

Vraťme se k vašemu dopisu pro politiky. Už jste řekla, co by bylo potřeba nejvíce změnit, s jakým požadavkem podle vás naopak máte nejmenší šanci uspět?

Přály bychom si, aby po vzoru Skandinávie jsme měli sdílenou rodičovskou. To znamená, že část by byla nepřenositelná na matku, vystřídat by se museli oba. To ale bude hrozně těžké prosadit vzhledem k tomu, jak máme nastavenou společnost.

O tom, že se tátové chtějí více zapojovat do výchovy, se určitě mluví čím dál více, na druhou stranu na rodičovskou jich je ochotných nastoupit jen zlomek. Máte recept, co s tím?

Je hrozně těžké říct, že se musí hnout tohle a pak se pohne všechno ostatní. Ta neochota nastupovat na rodičovskou u nás souvisí s tím, že muži vydělávají více. Když ale pomůžeme v několika částech naráz alespoň maličko, pak se začne dít větší změna. My tomu věříme.