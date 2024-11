Mámy to chtěj taky. Pracovní trh jim ale nenahrává, chybí i předškolní péče

„V bývalé práci mi například nebylo umožněno chodit na operační sál, protože mám dítě. Co kdybych potřebovala odejít. Jednou první syn skončil hospitalizovaný v době, kdy jsem měla službu, ihned jsem byla označena za nespolehlivou. Vedlo to samozřejmě k tomu, že jsem úplně vyhořela,“ vypráví svůj příběh česká chiruržka Barbora East.

„Jako společnost jsme stále ještě nepřijali fakt, že žena, která má děti, může i nadále rozvíjet svou kariéru,“ doplňuje lékařka, která se stejně jako mnoho jiných snažila skloubit pracovní kariéru s rolí matky. Spousta českých žen se chce do původního zaměstnání vrátit co nejdříve po mateřské. To je ale pro mnoho z nich dlouhodobě problém.

Pouze 45 procent žen na mateřské nebo rodičovské, které mají zájem pracovat, skutečně pracuje. Další čísla zase říkají, že pouze nárazové nebo dokonce žádné hlídání má 61 procent žen s dítětem mladším dvou let. I proto by 76 procent žen mělo zájem o zkrácené úvazky nebo projektovou spolupráci.

To ale v tuzemsku dlouhodobě chybí. Česko patří k zemím s nejnižším podílem částečných úvazků. Je jich pouze 6 procent, zatímco evropský průměr se pohybuje okolo 18 procent. Ukázal to již na podzim loňského roku průzkum platformy Mumdoo a poradensko-technologické společnosti Deloitte.

Dlouhodobě se také navyšuje věk prvorodiček. Za rok 2022 byl průměr v Česku už 30,5 let. „Zejména ženy s vyšším vzděláním tak odcházejí na mateřskou dovolenou s několika lety pracovních zkušeností a často skvělým životopisem. Svou neflexibilitou trh práce často přichází o kvalifikovanou pracovní sílu s dobrou praxí, která mu navíc zoufale chybí,“ říká jedna ze zakladatelek platformy Mumdoo Lucie Bášová.

Kromě znevýhodnění na trhu práce pak také musí matky, potažmo celé rodiny, bojovat s nedostupnou předškolní péčí o děti. Podobný problém řešila učitelka Lucie Šťastná, která se nechtěla vzdát své kariéry, ale ani času stráveného s dětmi. A tradiční vzdělávaní možnosti nenabízelo. Systémové překážky ji nakonec donutily vzít problém do vlastních rukou. Lucie začala ještě na rodičovské s přípravou projektu zaměřeného na individuální vzdělávání.

„Odmala jsem tíhla k alternativnímu vzdělávání. Proto tedy vznikla vize společenství, ve kterém se budou setkávat děti na domácím vzdělávání. Narození vlastního dítěte jen podpořilo tento sen,“ říká Lucie.

S příchodem dětí konec kariéry?

Svoje příběhy sdílely i bývalá česká reprezentantka v běhu na lyžích Kateřina Razýmová, moderátorka Kateřina Říhová či marketingová specialistka Eliška Hudáková. Každá z žen reflektuje vlastní profesi i zkušenost s balancováním kariéry a mateřství.

Některým se povedlo prorazit, vyjednat si podmínky u zaměstnavatele, nebo si najít nového. Hudáková se zapojila do práce skrz výše jmenovanou platformu MUMDOO. „S dětmi trávím čas ráda, naplňuje mě to, ale zároveň chci vědět, že jsem potřebná i někde jinde,“ uvádí Hudáková.

Kateřina Razýmová pracovní kariéru s rolí matky nakonec neskloubila vůbec. „Asi zásadní obava byla, aby tím nestrádala dcera. Měla jsem jasně nastavené, že pokud by to bylo na úkor jejího vývoje, sport by šel stranou,“ říká Razýmová, která se kariéru vrcholové sportovkyně rozhodla ukončit v září minulého roku.

Říhová, která před mateřstvím pracovala hned v několika médiích – televizi Nova, ÓČKU nebo rádiu Evropa 2, si podle svých slov uvědomila, že kdyby zůstala na standardní tříleté rodičovské, nejspíš už by se neměla kam vracet.

Proto se rozhodla po půl roce pokračovat v práci. „Vstávám v 5 ráno a jezdím na ranní vysílání do rádia. Partner je za mě klíč ke všemu. I návratu do práce. Pokud vás podpoří, což si myslím, že by mělo být v partnerství samozřejmé, všechno jde,“ říká Kateřina.

A právě na zapojení mužů do rodičovské dovolené jako řešení svízelné situace se shodují i experti. Dlouhodobě se přitom odkazují na příklady dobré praxe z jiných evropských zemí.

Například ve Švédsku se vyplácí rodičovský příspěvek po dobu 480 dnů, z toho 60 dnů musí vyčerpat druhý rodič, aby se oba povinně vystřídali. Na rodičovské je tam až 40 procent mužů. V Česku se v roce 2022 o rodičovský příspěvek přihlásilo 1,76 procent mužů.

„Mámy to chtěj taky.“

Na všechna výše zmíněná úskalí, a zejména návrat žen do práce, nyní upozorňuje i nová kampaň platformy MUMDOO. „Název je víc než vystihující, a zároveň trochu provokativní. Chtěly jsme zdůraznit, že práce při rodičovství není tabu, což na vizuálech také zaznívá,“ doplňuje spoluzakladatelka platformy MUMDOO Kristýna Cejnarová. Spolu s Lucií Bášovou založily platformu v roce 2021. Díky ní propojují ženy na rodičovské dovolené s firmami hledajícími odbornou výpomoc.

Kampaní tak chtějí zakladatelky ukázat, že i když přijdou děti, nemusí to znamenat kariérní konec. Cílem kampaně a celé platformy je motivovat zaměstnavatele, aby upravili podmínky ve firmách a více využívali zkušeností, které tyto ženy mají.

„Ženy, které pracovat chtějí, se za to nemusejí stydět a zaslouží si naši podporu, protože každá máma je dobrá máma a je jen na ní, zda se rozhodne skloubit péči s prací, nebo se věnovat výhradně rodině,“ shodují se zakladatelky.