Nejvyšší nezdolanou horu nepokořil ani Bém. Trojice Čechů se vrací domů

Je konec. Někdy je třeba vzít rozum do hrsti a určit si hranu toho, kam lze ještě zajít. Nepřízeň počasí, náročnost neznámého terénu a objektivní nebezpečí bylo příliš velké. Kluci už jsou na cestě do civilizace. Živí, zdraví. Nedá se nic dělat. Vyjádření od kluků bude brzy.

…cestou z BC prý potkali Jordiho Tosase a Philippa Bruggera. O jejich počínání se vás též pokusíme informovat.



Party is over. Unfortunatelly. Sometimes it is necessary to take reason into your hand...s and determine the edge of where you can still go. The bad weather, the difficulty of the unknown terrain and the objective danger were too great. The boys are already on their way to civilization. Alive, healthy. Nothing can be done.

… On the way from BC they met Jordi Tosas and Philipp Brugger. We will also try to inform you about their actions.

