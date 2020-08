Pionýrská akce. Trojice Čechů chce zdolat nejvyšší nepokořenou horu světa

Nakolik je snaha o světový triumf realistická, se teprve ukáže. Expedice původně měla čítat 10 lidí. Kvůli koronaviru ovšem většina musela svou účast odříct. I Burda se měl cesty na Muču Kiš zúčastnit.

„Původně nás mělo jet deset, ale z různých důvodů a i kvůli tomu, že se dva měsíce muselo čekat se sbalenými batohy, kdy se vlastně odjede, to většina odřekla a zůstala jen trojice,” popsal Burda, který má za sebou například výstup na osmitisícovku Nanga Parbat.

Finální tým tvoří Kořínek, Bém a Janák, jak upozornil server Aktuálně.cz. Kořínek je český horolezec, který má za sebou například výstup na osmitisícovku Nanga Parbat. V roce 2017 stanul jako vůbec první Čech na vrcholu tibetské sedmitisícovky Miňa Gangkar. Právě on je vedoucím expedice na Muču Kiš.

Společnost mu bude dělat bývalý pražský primátor a politik ODS Pavel Bém. Ani ten není v horolezectví nováčkem, má za sebou výstup na Mount Everest či K2. Známý expolitik je podle Kořínka velmi zkušený horolezec.

„Já jsem s ním byl na Nanga Parbat a můžu za něj dát ruku do ohně, že je to jeden z největších makáčů v těchto výškách. Z těch, co prošlapávali sníh, byl, dá se říci, největší dříč,” uvedl pro Aktuálně.cz. Posledním členem skupinky je Jiří Janák. Podle serveru jde o horolezeckého nadšence z Hořic na Šumavě, který sice není ve velkých horách nováček ale, velký výstup v jeho životopise zatím schází.

Nelze však říct, že by menší tým měl být pro Čechy výhodou. „Když je hluboký sníh, tak je lepší, když se střídá více lidí v prošlapávání, ale zase na druhou stranu více lidí může strhnout lavinu. Menší tým má své plusy i mínusy, mohou být samozřejmě rychlejší a flexibilnější, ale zase to třeba nemusí stačit z hlediska náročnosti, protože se musí tahat lana a vybavení,” řekl Burda.

Unikátní věc

Muču Kiš je nejvyšší hora, která není pro horolezce nějakým způsobem úředně zakázaná. Tou však celosvětově nejvyšší je v tomto směru Gangkhar Puensum, která se nachází v Bhútánu. Její vrchol se nachází ve výšce 7 570 metrů nad mořem. Na horu se však nesmí z náboženských důvodů.



Podle Burdy zůstala Muču Kiš nezdolána do současnosti zejména kvůli tomu, že se o to nikdo systematicky nepokoušel. Problémem je také její špatná přístupnost a i skutečnost, že kolem sebe má řadu daleko vyšších a atraktivnějších vrcholů.

„Je to vlastně takové dítě Pavla Kořínka. On je vizionář a není nějaký úplně extrémní horolezec někde na skalách. Hledá výzvy. Ještě před rokem jsem já sám název téhle hory vůbec neznal, nechal jsem se pro něj zlomit, ale nakonec jsem odjet nemohl. Je to určitý zápis do historie, je to svým způsobem unikum. Když někdo poleze na Everest, tak to už nikoho nebude zajímat, ale tohle je v oblasti horolezectví docela unikátní věc,” popsal mluvčí expedice.

Původně se mělo letět již 20. července, nicméně povolení ke vstupu do Karákóramu se začalo udělovat letos až 7. srpna, tedy ani ne před dvěma týdny. Drtivá většina plánovaných světových expedic do Pákistánu či Nepálu tedy letošní sezonu již na jaře odpískala. Tedy až na tu Kořínkovu a pár dalších.

„Je to samozřejmě nebezpečná hora, jsou tam věci, o kterých se pochopitelně neví. Když jdete prvovýstup, tak každý metr může být velké dobrodružství. Britská expedice která se horu pokoušela zdolat před šesti lety, se vrátila po šesti tisících metrech. Jak to vypadá v sedmi tisících, to nikdo netuší. Nikdo neví, zda tam jsou trhliny, zda se to vůbec dá projít. Je to taková pionýrská akce,” shrnuje situaci Burda.

Tři muži opustili Českou republiku v neděli, letěli do Islamabádu. „Vyzvedli si povolení a hned přelétali na sever. Dnes (ve středu) ráno reálně vyrazili pěšky do hor na aklimatizační túry, takže už jsou na místě,” uvedl Burda. Čeká je také zkušební výstup do výšky 6 tisíc metrů. Vrchol Muču Kiš se pak pokusí zdolat patrně na přelomu srpna a září. Záleží na počasí.

„Budou mít tak dva pokusy. Více ani není reálné v lidských silách, je to dost vyčerpávající,” dodal.