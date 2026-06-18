Metnar kvůli školení Číňanů odvolá šéfa ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany

Spolupráci s experty z pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko, situaci chce probrat se zpravodajskými službami.
Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. Na informaci o odvolání podle serveru ředitel ústavu nereagoval.
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Do areálu výzkumného ústavu u Příbrami jezdí čínští experti podle Deníku N třetím rokem, za květnové školení zaplatili téměř 800 tisíc korun. Další bylo podle webu plánované na podzim.
Experti se podle informací Deníku N učili, jak detekovat různé biologické látky, plánovali se zúčastnit i školení zaměřené na vojenské technologie. „Nyní se řeší, co všechno se mohli dozvědět, kde byli a tak dále,“ řekl serveru Metnar.