Univerzitám chybí 11 miliard, mimořádná injekce je v nedohlednu

„Sice jsme se bavili o tom, že je potřeba pacienta v kritickém stavu stabilizovat, ale jak by ta stabilizace měla přesně probíhat, to nám nikdo neřekl, dokonce ani nenaznačil,“ sdělil MF DNES po jednání předseda Asociace děkanů filozofických fakult Jan Stejskal.

Ocenil ale, že už nikdo nezpochybňuje, že peníze univerzitám chybí. „Na ministerstvu spočítali, že je to asi 10 až 11 miliard korun. Nicméně není žádný nápad, jak to řešit,“ dodal. Podle ředitelky sekce vysokého školství na ministerstvu Radky Wildové chce nový šéf resortu Mikuláš Bek (STAN) problém řešit, a to i na vládě, ale později.

Navíc si podle ní svůj díl musí odpracovat i rektoři a děkani. „Zatím nepadla žádná informace ohledně řešení alarmující situace v letošním roce. Hovořilo se o finanční injekci, ale pan ministr je ve funkci několik dnů, takže to v tuto chvíli není na stole,“ potvrdila MF DNES Wildová.

Z řad akademiků i odborů sice zaznívá částečné pochopení, ale zároveň i nespokojenost s tím, že resort nejedná dostatečně pružně. „Budeme se snažit vyzývat kolegy k trpělivosti, ale ta není bezbřehá. Na řešení nemáme další rok,“ varoval Stejskal.

„Už teď víme, že budeme čekat minimálně do června. Ale opravdu nemůže rozhodnout nikdo jiný než ministr,“ doplnil předák odborů Petr Baierl. Právě v červnu má totiž jednat Česká konference rektorů a Rada vysokých škol.

Ministerstvo v pátek doporučilo, že k „osekání“ studijních programů by vysoké školy měly přistoupit, ale citlivě. Nikoli jen s vidinou ušetřit. „Aby se zvýšila jejich kvalita a flexibilita. Méně problematická a velmi výhodná je integrace (slučování oborů) uvnitř fakult nebo univerzit. Meziuniverzitní spolupráce se může stát problematickou pro studenty,“ upozornila Wildová. Podle asociace děkanů se to už děje, ale změny jsou „pouze kosmetické“.

Kromě toho by podle resortu měly fakulty na svých katedrách hledat další možnosti úspor, a to jak v počtu zaměstnanců, tak v provozním vybavení. „Vyzývali jsme, aby vysoké školy na úrovni svých pracovišť, tedy fakult, ale i kateder, provedly analýzu personálního zajištění. Jako stát totiž neříkáme, kolik docentů, profesorů a dalších akademických pracovníků musí na studijním programu pracovat. Stejně tak, aby provedly zevrubnou analýzu toho strukturního a provozně ekonomického zázemí, který ten konkrétní studijní program potřebuje,“ upřesnila Wildová.