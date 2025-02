Více míst v lyceích a gymnáziích. Maturitních oborů přibylo, říká rezort

Data nezahrnují víceletá gymnázia a obory nástaveb. Deváťáků je letos asi 106 tisíc, podobně jako loni, vyplývá z dat úřadu. Na žádnou SŠ se loni v prvním kole nedostalo asi šest tisíc uchazečů z devátých tříd základních škol.

Nejvíce nabízených míst přibylo v lyceích a čtyřletých gymnáziích. Změny podle ministerstva odpovídají poptávce žáků. V minulých letech se hovořilo o nedostatku míst v některých žádaných oborech, například na gymnáziích v Praze. Z devátých tříd se loni na SŠ dostalo v prvním kole 94 procent zájemců.

Celková nabízená kapacita čtyřletých gymnázií pro první kolo přijímacích zkoušek na SŠ v ČR meziročně vzrostla o 980 míst na letošních 17 400 míst. Z toho 3 558 míst je na soukromých a 531 na církevních školách. Nejvíce se kapacita tohoto oboru zvýšila v Praze, a to o 844 na 4 723 míst.

Asi 49 procent nabízené kapacity čtyřletých gymnázií v hlavním městě tvoří ta na soukromých školách. V Jihomoravském kraji vzrostl počet míst na čtyřletých gymnáziích o 125 na 1 950 míst a ve Středočeském o 112 na 1 626 míst. Naopak v Moravskoslezském kraji klesla kapacita tohoto oboru o 113 míst na 1 771 míst, v Plzeňském o 62 na 537 míst a v Jihočeském o 30 na 826 míst.

Více míst na lyceích

Kapacita lyceí se oproti loňskému prvnímu kolu přijímacího řízení zvýšila celkem o 1 354 míst na letošních 8 321 míst. Z toho 819 míst tvoří kapacity nového oboru všeobecné lyceum, které se otevře na více než 30 školách. Do pokusného ověřování nového oboru se zapojí podle dřívějších informací ministerstva školy z Prahy, Českých Budějovic, Brna i dalších krajů.

V Jihočeském kraji přibylo na lyceích 249 míst, nyní jich je 711, ve Středočeském se kapacita zvýšila o 239 míst na současných 1 150, v Jihomoravském o 188 na letošních 1 257 a v Praze o 156 na 1 125 míst. Z 8 321 míst na lyceích je 1 366 na soukromých a 142 na církevních školách.

V maturitních oborech středních odborných škol v ČR pro první kolo 785 míst ubylo, nyní jich je 55 241. V oborech středních odborných učilišť s výučním listem bez maturity klesla kapacita o 1 073 míst na nynějších 50 085, v těch bez výučního listu i maturity přibylo 78 míst. Nyní je jich 1 510. Ve středních odborných učilištích s maturitou přibylo devět míst, stejně jako na konzervatořích.

„V některých případech u žádostí o navýšení kapacit stále probíhá správní řízení, některé školy tedy budou moci kapacity ještě upravit – to se může projevit v dalších kolech přijímacího řízení,“ uvedlo MŠMT.

Přihlášky na SŠ mohou uchazeči podávat do 20. února, hlásit se mohou až do pěti oborů z toho až do dvou s talentovou zkouškou a až do tří bez ní. Přihlášku mohou podávat elektronicky, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou.