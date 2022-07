Pražským arcibiskupem se stane Jan Graubner, vystřídá kardinála Duku

Třiasedmdesátiletý Jan Graubner se stane 37. pražským arcibiskupem. Jmenoval ho papež František 13. května poté, co se na Dukova nástupce čekalo několik let. Kardinál Duka podal rezignaci již v roce 2018 při příležitosti svých 75. narozenin. V reakci na rezignační dopis papež František Dominika Duku vyzval, aby ve funkci setrval, dokud nebude rozhodnuto o jeho nástupci.

Na podzim 2018 do Česka přijel jako nový vyslanec Vatikánu Charles Daniel Balvo a začal s výběrem Dukova nástupce. Když byl letos v lednu z Česka odvolán a jmenován apoštolským nunciem v Austrálii, spekulovalo se o tom, že Dukův nástupce je už vybrán.

Prvním arcibiskupem a zároveň posledním pražským biskupem byl v letech 1344 až 1364 Arnošt z Pardubic. Označení svatovojtěšský stolec se říká postu pražského arcibiskupa podle svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa v 10. století. Svatý Vojtěch je za své odhodlání v šíření víry považován za druhého patrona české země po svatém Václavovi. Svatý Vojtěch byl papežem Pavlem VI. v roce 1965 prohlášen za patrona pražské arcidiecéze. V rámci mše je v katedrále svatého Víta vedle oltáře vystavena jako vzácná relikvie jeho lebka.

Dlouholetého olomouckého arcibiskupa a metropolitu moravského Graubnera považují za jednoho z předních představitelů konzervativního křídla římských katolíků v ČR. Sám se však za konzervativce nepovažuje, přestože „cítí zodpovědnost za věrnost nauce církve i správné praxi“. „Nemáme-li ztratit identitu, musíme zůstat pravověrní,“ řekl před lety jeden z nejdéle sloužících představitelů římskokatolické církve v České republice, který je poslední dva roky také předsedou České biskupské konference.

Pražská katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha bude pro veřejnost otevřena od 9:15. Poutníci by měli počítat s tím, že musejí projít při vstupu do Hradu kontrolami. Pro urychlení vstupu do areálu budou u vstupu přes Prašný most a při jižním vstupu z Hradčanského náměstí na první nádvoří u Brány gigantů zřízena zvláštní kontrolní stanoviště jen pro návštěvníky bohoslužby. Tyto vstupy budou otevřeny od 8:30 do 9:55. Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky.

Mše začne v 10:00, liturgický průvod přes první a druhé nádvoří Pražského hradu vyjde z Arcibiskupského paláce v 9:45. O pět minut později se rozezní Zikmund, největší zvon v zemi. Nového pražského arcibiskupa doprovodí členové Tělovýchovné jednoty Orel Strážnice, děti z Dětského folklorního souboru Fěrtúšek a Strážničané ve svátečních krojích.

Bohoslužbu zahájí emeritní arcibiskup Dominik kardinál Duka. Po převzetí úřadu arcibiskupa pražského bude slavnosti předsedat Jan Graubner, zúčastní se také čeští, moravští a zahraniční biskupové. Na závěr bohoslužby nového arcibiskupa pozdraví mimo jiné předseda vlády Petr Fiala.