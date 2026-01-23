„Neuvěřitelné.“ Češi vybrali na mrznoucí Ukrajinu 29 milionů za 40 hodin

  11:03
Stačilo zhruba 40 hodin, aby Češi na pomoc Ukrajině, která čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022, poslali téměř 29 milionů korun. Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na generátory a záložní baterie ve středu večer. Vybraná suma neustále roste. „Neuvěřitelné,“ komentoval spoluautor projektu Martin Ondráček.
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)

Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026) | foto: AP

Generátor na tmavé kyjevské ulici během výpadku proudu po ruských úderech (9....
Stan v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát...
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (20. ledna 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)
Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou poslední týdny bez proudu, tepla a často i pitné vody. Hlavní město Ukrajiny už opustily statisíce lidí. Situace je podle tamních obyvatel kritická. Iniciativa Dárek pro Putina ve středu večer spustila sbírku na generátory a záložní baterie.

Kvůli kritické situaci před pár dny ukrajinský ministr zahraničí požádal Evropu o naléhavou pomoc. Především o generátory, baterie a vybavení, které mohou zachránit životy.

Nejrychlejší sbírka

Češi za zhruba 40 hodin vybrali na pomoc mrznoucí Ukrajině téměř 29 milionů korun. Okolo 11:00 bylo vybráno 29 225 664 korun. Tato cifra neustále roste.

„Je to nejrychlejší sbírka, kterou jsme dělali. Dynamika sbírky je neuvěřitelná. Na datech ze sociálních sítí vidíme, jak se to strašně šíří,“ řekl pro iDNES.cz spoluautor projektu na pomoc Ukrajině Martin Ondráček. Věří, že příští týden by mohlo být ve sbírce 50 milionů korun.

Češi chtějí zahřát mrznoucí Ukrajince, na generátory za pár hodin poslali miliony

Podle Ondráčka je hned několik důvodů, proč se sbírce daří. „Poměrně dlouho se v médiích mluví o tom, že v Kyjev je decimovaný. Za druhé je to možná i tím, že v Česku jsou velké mrazy. Pro lidi je tak jednoduché si představit, jak se asi žije ve městě, kde nefunguje teplo a elektřina. Je to asi i trochu dané značkou, kterou máme. Po dlouhé době jsme udělali sbírku, která nemá nic spojeného s armádou, otevřela se pro lidi. Češi vždycky humanitární pomoc uměli,“ popsal.

Současně také zmínil, že někteří lidé přispívají, protože dávají najevo nespokojenost s tím, jak se současná vládní koalice chová k Ukrajině.

Rychlost sbírky ho prý strašně překvapila. „Nikdy by mě nenapadlo, že vybereme 10 milionů za asi 20 hodin. Je to opravdu velké překvapení. Je to ale strašně dobře,“ zdůraznil.

Poptávka je obrovská

Iniciativa potřebné věci iniciativa získá přímo na Ukrajině. Podle Ondráčka jde především o to, že věci nakoupené v Česku by se musely proclít, což je podle Ondráčka proces, který zabere zhruba tři týdny.

„Naši přátelé z Nadačního fondu Serhije Prytuly se postarají v Kyjevě o distribuci,“ informovala ve čtvrtek iniciativa. Ondráček v pátek pro iDNES.cz k tomu doplnil, že fond na Ukrajině má nyní poptávku na velký naftový generátor za osm milionů korun, na který by fungovala jedna malá nemocnice.

„V tom špitále jsou v háji. Mají tam 12 stupňů. My jim řekli: ‚Dobře, kupte ho.‘ Určitě vymyslíme, jak část peněz dostat do domácností, část do domovů pro seniory, ale kupte ten generátor za osm milionů. Chci, aby jej příští týden nějaký kamion vyložil u té nemocnice a měli teplo,“ řekl dále.

Válka na Ukrajině

Současně podotkl, že první část peněz odešla již ve čtvrtek. „Na každou část je smlouva mezi námi a daným fondem. Včera odešlo asi sedm nebo osm milionů korun. Dneska pošleme dalších asi 15 milionů korun,“ doplnil Ondráček

Poptávka zejména po generátorech a záložních bateriích je podle něj na Ukrajině obrovská. „Ptali jsme se odkud mají poptávku, říkali nám, že od škol, školek, sociálních zařízeních, ordinací i běžných domácností,“ popsal s tím, že Ukrajinci budou obdržené peníze okmažitě utráce a za ně zakoupení věci distribuovat potřebným.

„Budou nám k tomu také posílat reporty, kolik toho koupili, fotky a podobně. Rychlost je pro nás rozhodující,“ konstatoval Ondráček.

Válka na Ukrajině

„Neuvěřitelné." Češi vybrali na mrznoucí Ukrajinu 29 milionů za 40 hodin

