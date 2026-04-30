Mrázová odmítla výzvy opozice k rezignaci. Žádné předpisy jsem neporušila, tvrdí

  13:19aktualizováno  13:23
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Po jednání sněmovního hospodářského výboru řekla, že nikdy nepřekročila zákonné hranice a nezneužila politickou funkci ve svůj vlastní prospěch. Informace serveru Seznam Zprávy o svém bytě či stavbách na svém pozemku v rozporu s územním plánem města pokládá za vytržené z kontextu.
foto: ČTK

Podle informací serveru Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině, kde byla do loňského zisku poslaneckého mandátu starostkou. Podle webu Mrázová do roku 2024 za byt na bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4500 korun.

„Politika bydlení v Bílině je založena na čtyřech typech bytů. Máme byty rozjezdové pro mladé rodiny, seniorské byty, sociální byty a pak máme kategorii bytů běžných, kde každý, kdo splní podmínky, podá si žádost a doporučí ho bytová komise, může získat tento byt,“ řekla.

V takovém případě se neposuzuje výše výdělku. „Podporujeme tím v Bílině pracující lidi,“ uvedla. V roce 2009 měla dvě malé děti, byla na rodičovské dovolené a splňovala podmínku bytové nouze, protože nevlastnila nemovitost určenou k byldení, dodala. Nájemní smlouva jí skončila 31. března a byt vrátila.

„Rada města v Bílině rozhoduje pouze o přidělení bytu a následně projednává problematické případy, pokud si nájemníci neplní své povinnosti dané nájemní smlouvou. Pokud si nájemníci plní povinnosti, tak rada prodlužování smluv neprojednává,“ dodala Mrázová.

Odmítla, že měla obecní byt opustit po nástupu do funkce ve vedení města. „Město chtělo, abychom tam žili. My jsme tam žili rádi, plnili jsme si všechny povinnosti a já nevidím důvod, proč jsem se měla odstěhovat, když jsem se stala starostkou jenom proto, že jsem ve veřejné funkci,“ dodala.

Podle dalšího zjištění serveru má ministryně na pozemku stavby v rozporu s územním plánem města. „Já jsem zahradu odkoupila v době, kdy mobilní objekty na daném pozemku již stály,“ uvedla. Jde podle ní o plochu bývalé výsypky, která následně sloužila jako zahrada. „Zažádala jsem stejně jako ostatní vlastníci ve všech městech ČR o změnu územního plánu, aby došlo k faktickému napravení tohoto stavu, tento pozemek nikdy nesloužil jako lesní,“ uvedla.

Opozice upozorňuje na to, že novela stavebního zákona má usnadnit legalizaci černých staveb. „Stavební zákon se připravoval v době, kdy já jsem ještě ani nevěděla, že budu v celostátní politice a nebyla jsem u těch prvních kroků,“ uvedla Mrázová. Do přípravy jsem nezasahovala a nemá souvislost s objekty na mém pozemku, dodala.

Mrázová odmítla výzvy opozice k rezignaci. Žádné předpisy jsem neporušila, tvrdí

