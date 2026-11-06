Noc na pátek byla velmi chladná, jen desetina ze všech měřicích stanic neměla teplotní minima pod nulou. A šest míst překonalo rekordní minimum pro šestý listopadový den – Čáslav, Průhonice, Radovesnice, Ropice, Vlašim a Žamberk. Ráno tam naměřili mezi dvěma a čtyřmi stupni pod nulou.
Nejchladněji bylo na Jizerce na Jablonecku, kde na stanici Horní Jizera k ránu naměřili minus 10,3 stupně Celsia.
Podobně nízké teploty čekají meteorologové i v následujících dnech. „Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha,“ upřesňují na svém facebookovém účtu.
Opatrní by měli být zejména řidiči, kteří vyjíždějí na cesty po ránu. Zatím to však neklouže tolik jako uprostřed zimy. Povrchy silnic na mnoha místech ještě stále před námrazou chrání teplo naakumulované v půdě z letošního horkého léta.
Rychle jich však ubývá. „Nyní už druhou noc po sobě klesly teploty na mnoha místech pod nulu a i z hlášení silničářů vidíme, že někde už musel být aplikován postřik. Je to hlavně na mostech a estakádách, ale také v podhorských oblastech,“ řekl iDNES.cz meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ. Zmínil také mrznoucí mlhy, které nebezpečí pro řidiče ještě zvyšují.
Předpověď na pátek a víkend
V pátek přes den by měla ranní oblačnost ustupovat. Někde mohou v dopoledních hodinách přetrvávat ještě mlhy. Teploty na většině území dosáhnou 7 až 8 stupňů, na Šumavě, v Krušných horách a v Jeseníkách to může být jen 4 nebo 5 stupňů. Naopak na východě Čech a na Moravě bude o něco tepleji, až 10° C.
„Teploty přes den budou záviset na slunečním svitu, mlze nebo oblačnosti,“ uvádí ČHMÚ.
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V sobotu bude jasno, pouze místy se objeví nízká oblačnost. Teploty vystoupají na 6 až 10° C, na jihozápadě území při oblačnosti mohou zůstat pod 3° C. Na horách se čekají teploty do 5° C.
Noc na neděli budu opět mrazivá, v údolích může klesnout teplota až na 7° pod nulou, objeví se mrznoucí mlhy. Ráno mohou přetrvávat mrazíky a nízká oblačnost.
Během neděle ale meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, na večer bude na západě přibývat oblačnost. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 6 a 10° C . Bude vát slabý vítr, na východě i mírný do 6 m/s.
Počasí příští týden
V pondělí bude ještě jasno nebo skoro jasno, od úterka předpovídají meteorologové spíše oblačno až zataženo. Od pondělí do středy bude přes den oproti víkendu chladněji, denní maxima se budou pohybovat do 6° C, v úterý může pršet. Naopak v noci by teploty neměly klesnout pod bod mrazu.
„Do pondělí srážky nečekáme, až v pondělí večer se může od jihozápadu vyskytnout lokálně déšť. Podobně to bude s deštěm i v úterý, od středy přechodně srážky ubudou,“ uvedli meteorologové.
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Ve čtvrtek se přes den mírně oteplí, v pátek mohou nejvyšší denní teploty dosáhnout 9 stupňů. Noční minima v závěru týdne budou kolem 3 stupňů nad nulou. V pátek mohou ojediněle přijít přeháňky.