Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mrazivé noci potrápí Česko až do pondělí. Silnice namrzají pomaleji kvůli teplu z léta

Pavla Žáková
  12:32
Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou.

Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou. | foto: Rudolf Kovařík

Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou.
Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou.
Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou.
Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou.
45 fotografií
Česko má za sebou druhou mrazivou noc v řadě. Na mnoha místech klesla teplota v noci a časně ráno k minus třem stupňům Celsia, někde i níže. Povrchy silnic však nenamrzaly hned při prvním mrazíku. Jsou totiž vyhřáté z letošního léta.

Noc na pátek byla velmi chladná, jen desetina ze všech měřicích stanic neměla teplotní minima pod nulou. A šest míst překonalo rekordní minimum pro šestý listopadový den – Čáslav, Průhonice, Radovesnice, Ropice, Vlašim a Žamberk. Ráno tam naměřili mezi dvěma a čtyřmi stupni pod nulou.

Nejchladněji bylo na Jizerce na Jablonecku, kde na stanici Horní Jizera k ránu naměřili minus 10,3 stupně Celsia.

Podobně nízké teploty čekají meteorologové i v následujících dnech. „Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha,“ upřesňují na svém facebookovém účtu.

Opatrní by měli být zejména řidiči, kteří vyjíždějí na cesty po ránu. Zatím to však neklouže tolik jako uprostřed zimy. Povrchy silnic na mnoha místech ještě stále před námrazou chrání teplo naakumulované v půdě z letošního horkého léta.

V pátek si Středočeši sluníčka moc neužijí, naopak na východě území a také na horách s výjimkou Jeseníků bude jasněji.
Noční teploty klesnou na většině území pod nulu, někde může být i -4° C.
ilustrační snímek
Předpověď počasí na následující dny.
45 fotografií

Rychle jich však ubývá. „Nyní už druhou noc po sobě klesly teploty na mnoha místech pod nulu a i z hlášení silničářů vidíme, že někde už musel být aplikován postřik. Je to hlavně na mostech a estakádách, ale také v podhorských oblastech,“ řekl iDNES.cz meteorolog Martin Tomáš z ČHMÚ. Zmínil také mrznoucí mlhy, které nebezpečí pro řidiče ještě zvyšují.

Předpověď na pátek a víkend

V pátek přes den by měla ranní oblačnost ustupovat. Někde mohou v dopoledních hodinách přetrvávat ještě mlhy. Teploty na většině území dosáhnou 7 až 8 stupňů, na Šumavě, v Krušných horách a v Jeseníkách to může být jen 4 nebo 5 stupňů. Naopak na východě Čech a na Moravě bude o něco tepleji, až 10° C.

„Teploty přes den budou záviset na slunečním svitu, mlze nebo oblačnosti,“ uvádí ČHMÚ.

Polární vír se začíná rozpadat. Mapy ukazují, jaký to bude mít vliv na zimu

V sobotu bude jasno, pouze místy se objeví nízká oblačnost. Teploty vystoupají na 6 až 10° C, na jihozápadě území při oblačnosti mohou zůstat pod 3° C. Na horách se čekají teploty do 5° C.

Noc na neděli budu opět mrazivá, v údolích může klesnout teplota až na 7° pod nulou, objeví se mrznoucí mlhy. Ráno mohou přetrvávat mrazíky a nízká oblačnost.

Během neděle ale meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, na večer bude na západě přibývat oblačnost. Teploty přes den se budou pohybovat mezi 6 a 10° C . Bude vát slabý vítr, na východě i mírný do 6 m/s.

Předpověď počasí na následující dny.

Počasí příští týden

V pondělí bude ještě jasno nebo skoro jasno, od úterka předpovídají meteorologové spíše oblačno až zataženo. Od pondělí do středy bude přes den oproti víkendu chladněji, denní maxima se budou pohybovat do 6° C, v úterý může pršet. Naopak v noci by teploty neměly klesnout pod bod mrazu.

Do pondělí srážky nečekáme, až v pondělí večer se může od jihozápadu vyskytnout lokálně déšť. Podobně to bude s deštěm i v úterý, od středy přechodně srážky ubudou,“ uvedli meteorologové.

Přijede Martin na bílém koni? Meteorologové zveřejnili předpověď na příští týden

Ve čtvrtek se přes den mírně oteplí, v pátek mohou nejvyšší denní teploty dosáhnout 9 stupňů. Noční minima v závěru týdne budou kolem 3 stupňů nad nulou. V pátek mohou ojediněle přijít přeháňky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

V letadle na Floridě zemřel podnikatel s celou rodinou, kopilotce bylo dvacet

Rodina Robinsonových

Mezi devíti oběťmi nedělní havárie soukromého letounu Learjet 60 na Floridě byli podnikatel Adam Robinson, jeho manželka Helen Sharpová a jejich dvě malé děti s chůvou. O život přišli také další dva...

Temno ve Sněmovně, pokus sesadit Okamuru a jednání o penzijním spoření

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny přerušil výpadek elektrického proudu, který postihl...

Poslanci už počtvrté projednávají novelu, která přinese změny v doplňkovém penzijním spoření. Dokončit se jim to nepodařilo ani v úterý, středu, ani ve čtvrtek. Šéfka poslanců ANO Taťána Malá...

6. listopadu 2026  5:20,  aktualizováno  12:35

Izraelci vyloučili útok při smrti české diplomatky v Jeruzalémě, čeká se na spis

Policejní fotografie z místa neštěstí. (29. října 2026)

Izraelské úřady podle české diplomacie vyloučily možnost útoku v případu tragického úmrtí třicetileté diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě. Po definitivním uzavření vyšetřování bude české...

6. listopadu 2026  12:35

Mrazivé noci potrápí Česko až do pondělí. Silnice namrzají pomaleji kvůli teplu z léta

Noc na pátek 6. listopadu byla druhá v řadě očekávaných pěti s teplotami pod nulou.

Česko má za sebou druhou mrazivou noc v řadě. Na mnoha místech klesla teplota v noci a časně ráno k minus třem stupňům Celsia, někde i níže. Povrchy silnic však nenamrzaly hned při prvním mrazíku....

6. listopadu 2026  12:32

Státy EU schválily roční odklad pravidel pro metanové emise u ropy a plynu

ilustrační snímek

Členské státy Evropské unie se shodly na ročním odkladu platnosti pravidel pro emise metanu u dovážené ropy a plynu. O tento krok usilovala řada zemí včetně Česka. Důvodem je ropná krize vyvolaná...

6. listopadu 2026  12:27

Vlak se na Berounsku srazil s autem, tři lidé se zranili. Provoz tři hodiny stál

Na přejezdu mezi Hostomicemi a Lochovicemi na Berounsku se srazil vlak s...

Na železničním přejezdu mezi Hostomicemi a Lochovicemi na Berounsku se v pátek ráno srazil vlak s osobním autem. Tři lidé ve voze se lehce zranili, cestujícím ve vlaku se nic nestalo. Provoz v úseku...

6. listopadu 2026  9:35,  aktualizováno  12:12

Medvědí babinec v Brně končí. Po osmi letech dorazil do zoo samec, váží čtvrt tuny

Samec ledního medvěda Mika z německého Karlsruhe obohatil smečku samic v...

Má čtvrt tuny živé váhy, a přitom je na světě teprve dva roky. Brněnská zoo se po dlouhých osmi letech dočkala samce ledního medvěda. Přicestoval z Německa a připojí se k pětici samic, které už v...

6. listopadu 2026  12:05,  aktualizováno  12:37

Oválná pracovna jako národní památka, Trump ji chce chránit. Sám ji „pozlatil”

Prezident Donald Trump promluvil v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu....

Zlato všude, kam se podíváte. Tak vypadá Oválná pracovna za současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ve čtvrtek podepsal prohlášení, které podle něj uchová Oválnou pracovnu a zasedací...

6. listopadu 2026  12:04

Migrační tlak řešíte, z další solidarity se můžete vyvázat, řekla Česku komise

Fronta ukrajinských uprchlíků u karlovarského úřadu práce před jeho otevřením,...

Česká republika, která přijala velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí čelících významné migrační situaci a může proto požádat o úplné či částečné vynětí z...

6. listopadu 2026  11:40,  aktualizováno  12:03

Policie znovu řeší bombovou výhrůžku na pražském letišti. Týká se příletů i odletů

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...

Policie znovu prověřuje výhrůžku uložením nástražného výbušného systému na palubě letadel mířících na pražské Letiště Václava Havla i těch, která z něj odlétají. Tentokrát se oznámení týká většího...

6. listopadu 2026  11:13,  aktualizováno  11:56

Otevřel někdo zapečetěnou urnu? Soud prověří průběh voleb v Želechovicích

ilustrační snímek

Stížnostmi podanými na okolnosti komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se bude zabývat olomoucký krajský soud na veřejném jednání. Hlavní líčení nařídil na pondělí, vyslechnout během něj...

6. listopadu 2026,  aktualizováno  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Američanům se Vánoce prodraží. Kvůli clům klesá dovoz sportovních potřeb i videoher

Prodejna řetězce Dick’s Sporting Goods ve městě Hickory v Severní Karolíně....

Cla zvyšují ceny vánočních dárků v USA a omezují jejich dostupnost. Uvedl to ekonom Cullen Hendrix z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii (PIIE). Podle něj se nižší cla zatím nepromítla do...

6. listopadu 2026  11:45

Američtí socialisté slaví další zářez, jejich kandidátka ovládla Los Angeles

Premium
Kandidátka na starostku Los Angeles Nithya Ramanová slaví volební vítězství (5....

Levicové křídlo Demokratické strany slaví další vítězství. Jeho kandidátka Nithya Ramanová zvítězila v komunálních volbách v Los Angeles a v prosinci nastoupí do čela kalifornské metropole. Nebude to...

6. listopadu 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.