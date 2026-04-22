Mráz sevřel část Česka. Mapa meteorologů ukazuje, kde bylo až -10 stupňů

Petra Škraňková
  8:13
Česko ve středu zažilo na některých místech velmi mrazivé ráno. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 10,3 stupně. V Čechách mrzlo na většině území, na Moravě a ve Slezsku byly tentokrát mrazy méně četné. Mrznout bude podle meteorologů i zítra ráno.
Fotogalerie3

Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno | foto: Český hydrometeorologický ústav

Průměr minimálních teplot u stanic v nadmořské výšce do 600 metrů je pro dnešní ráno -0,45 °C. „Jak je zřejmé z mapy, v Čechách mrzlo na většině území, někde větší část noci, někde jen chvíli nad ránem,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Moravě a ve Slezsku byly mrazy méně četné, vyskytly se zejména na severozápadě v horských a podhorských oblastech.

Nejnižší teplotu jako již tradičně naměřily stanice v šumavských mrazových lokalitách, kde bylo i pod -10 °C.

Stanice v nadmořské výšce kolem 800 metrů Hliniště, Rolava a na Jizerce naměřily kolem -8, ve středních (do 600 metrů) a nižších polohách bylo do -5 stupňů Celsia, například v Teplicích nad Metují, Rýmařově nebo Stříbře.

Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno
Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno

Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno

Ač ovocnáři pláčou, o mimořádně nízká minima se nejedná. Rekord pro 22. duben ranní mrazy přepsaly jen v Trutnově, kde navíc stanice měří jen 31 let (tedy jen těsně nad hranicí 30 let uvažovanou u rekordních hodnot). „Definitivní rekordní hodnoty se sice vyhodnocují až večer (do 21 SEČ), ale nedá se předpokládat, že bude chladněji než ráno,“ dodává ČHMÚ.

Naopak, bude jasno až polojasno a teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 5 °C.

Kdy mrazy skončí a jaké bude počasí

Zítřejší ráno bude už o něco teplejší, mrznout ale opět může. „Nejpravděpodobněji v jihozápadní polovině Čech, ale i zde by měl být mráz slabší než dnes,“ tvrdí meteorologové.

Podle předpovědi bude noc polojasná až jasná a teploty spadnou k 6 až 1 stupni, na jihozápadě a západě bude kolem -1 °C.

Ve čtvrtek bude opět jasný až polojasný den, na severovýchodě místy až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 °C.

I v pátek má být skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, zejména v severovýchodní polovině území, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, na jihozápadě a západě Čech při uklidnění větru až 1 °C. Odpolede teploměry ukážou 16 až 20 °C, na severu a severovýchodě kolem 14 °C.

Meteorologové zveřejnili, jaké bude počasí o prodloužených víkendech v květnu

Sobota má být nejhezčím dnem z tohoto týdne. Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti, zejména na severovýchodě, ojediněle přeháňky. A přes den 16 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů Celsia.

V neděli se ochladí, bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě místy, jinde ojediněle přeháňky. V polohách nad 600 metrů meteorologové očekávaní sněhové přeháňky.

Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

Mráz ničí stromy, jak je ochránit?

Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli zejména třešně, višně a jabloně.

Jarní mrazy mohou zničit úrodu. Jak účinně ochránit kvetoucí ovocné stromy

Noční mrazy Česko zažilo i na začátku dubna. Poškodily část budoucí úrody ovoce na Moravě. Nejhůře dopadly broskvoně, někde i třešně. Ovocnáře překvapilo lokální poškození jabloní, které ještě nebyly v plném květu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Mráz sevřel část Česka. Mapa meteorologů ukazuje, kde bylo až -10 stupňů

Přehled nejnižších teplot ve středu 22. dubna ráno

Česko ve středu zažilo na některých místech velmi mrazivé ráno. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde poblíž Kvildy na Prachaticku naměřili minus 10,3 stupně. V Čechách mrzlo na většině území, na Moravě a...

22. dubna 2026  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.