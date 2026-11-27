Kvůli omrzlinám potřebují v Česku každou zimu ošetření stovky lidí, v posledních letech okolo 500. Část z nich zůstává v nemocnici. V některých případech musí lékaři pacientům amputovat články prstů nebo části končetin.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) hradí každý rok léčbu omrzlin až čtyřem stovkám svých klientů. „V loňském roce skončilo v péči lékařů 362 našich pojištěnců s omrzlinami, z nichž 84 bylo hospitalizováno. Celkové náklady na léčbu dosáhly téměř deseti milionů korun,“ říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Vznik omrzlin souvisí podle odborníků s tím, že lidské tělo tvoří zhruba ze 60 procent voda. „Když teploty klesnou pod bod mrazu, cévy v okrajových částech těla se stáhnou, aby šetřily teplo a chránily organismus jako celek. Stažení cév sníží průtok krve a způsobí tkáňovou ischemii neboli nedokrvení. Přitom se v mezibuněčném prostoru tvoří ledové krystalky, které při následném zahřátí těla vedou k poškození tkání a rozvoji omrzlin,“ popisuje lékařka Monika Medřická z Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.
|
Stovky nehod. Dopravu v Česku komplikoval sníh, někde napadlo až 18 cm
Nejčastěji jsou podle ní postižena nechráněná místa – prsty, nos a uši. Omrzliny mohou vzniknout už při teplotách kolem -5 stupňů Celsia. „Postižené místo může nejprve brnět nebo bolet a vlivem chladu postupně ztrácí citlivost. Kůže bývá bledá až bílá, při závažnějším poškození se tvoří puchýře a později může kůže tmavnout až černat. Nejtěžší stavy mohou skončit amputací článků prstů nebo částí končetin,“ dodává Medřická.
Pokud člověk cítí, že mu začínají omrzat prsty či jiné části těla, a pozoruje první příznaky, měl by se z chladného prostředí co nejrychleji dostat do tepla nebo aspoň do závětří či úkrytu. Když to nejde, například při túře pomůže dát studené ruce do podpaží nebo mezi stehna pod oblečení, aby se zahřály tělesným teplem.
Prsty na rukou lze venku jemně rozhýbávat, ale ne třít. U nohou je možné rozhýbávat prsty a pokračovat v pohybu, který pomáhá udržet tělo v teple. Obličej, nos a uši se doporučuje zakrýt suchou rukavicí nebo šálou, případně zahřívat teplou dlaní.
|
Seniorka v noci odešla z domu. Našli ji bosou s nohama v potoce, měla omrzliny
Pokud se podaří dostat promrzlého člověka do tepla, jako první pomoc odborníci doporučují sundat z něj mokré oblečení i prsteny a postižená místa zahřívat pozvolna, ideálně ve vodě o teplotě 37 až 39 stupňů Celsia.
Kdy jít k lékaři
Vyhledat lékaře by lidé měli už ve chvíli, kdy se jejich kůže stává bílou, voskovou či necitlivou a cit se nevrací ani po šetrném zahřátí. Nutné je to po vzniku puchýřů, otoku nebo silné bolesti po zahřátí.
Nedoporučuje se třít omrzlou kůži sněhem, masírovat, zahřívat přímým teplem, například u kamen, ani propichovat puchýře. Při zmatenosti, nezřetelné řeči, výrazné ospalosti či třesu může jít o celkové podchlazení a je lepší zavolat záchrannou službu.
|
Báli se malárie, z tropů si však přivezli chřipku. Česko se blíží k epidemii
Problémy v zimě však nepůsobí jen mráz. Nebezpečný je i silný chladný vítr, dlouhý pobyt venku či fyzická námaha. Na to by si měli dát pozor především rizikové skupiny.
„Zdravý organismus si s krátkodobým působením nízkých teplot poradí poměrně dobře. Mráz ale zvýšeně zatěžuje seniory, děti i pacienty s chronickými nemocemi. Opatrnější by měli být hlavně lidé s onemocněním srdce, cév nebo plic,“ říká náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj.
Riziko zdravotních komplikací podle něj roste při větší námaze venku nebo při častých přechodech mezi vytopenými interiéry a venkovním prostředím. Nebezpečí lze podle Jankůje snížit vhodným oblečením, ideálně z více vrstev, které lze při přechodech z mrazu do tepla postupně odkládat či znovu oblékat. Prevencí je také omezení fyzických aktivit i délky pobytu venku během silných mrazů nebo v době, kdy fouká silný chladný vítr. Důležité je nezapomínat na čepici, rukavice a ideálně i šálu, kterou si můžeme překrýt nos a ústa a zamezit tak přímému vdechování ledového vzduchu.
|
Muž ležel několik dnů v maringotce, s omrzlinami skončil v nemocnici
Podle lékařů může chladné počasí významně přispívat i ke vzniku srdečního infarktu nebo hospitalizacím kvůli zhoršení chronických nemocí dýchacích cest – ovlivňuje totiž vysychání sliznic i zvyšování krevního tlaku.
„V mrazu se mohou výrazně zúžit věnčité tepny. To je nebezpečné zvlášť u lidí, kteří již mají tepny zanesené aterosklerózou. Jejich další zúžení může vést k angině pectoris nebo k infarktu myokardu,“ popisuje kardiolog František Novák z krnovské nemocnice.
Podle přednosty Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimíra Koblížka bývá v chladných měsících pro pacienty s chronickými nemocemi dýchacích cest velkým problémem silný vítr.
|
Před amputací nohy zachránila muže hovězí céva. Do Česka přišla novinka z USA
„Studený vzduch vysušuje sliznici od nosu až do průdušinek – ty pak mají větší tendenci reagovat kašlem a stahovat se. Když se svalovina v dýchacích cestách stahuje, dochází ke křečím průdušek i průdušinek, což zhoršuje zdravotní potíže chronicky nemocných. Potřebují mít u sebe úlevový lék v inhalátoru. Když se k tomu přidá inverze či smog, jsou na tom ještě hůř, protože jejich stav ovlivňuje polétavý prach v ovzduší,“ popisuje Koblížek. A dodává, že i na jeho plicní klinice už se objevují první pacienti, u nichž se na zhoršení zdravotního stavu podepsalo současné počasí.