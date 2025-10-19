Ráno na mnoha místech mrzlo, rekordy padaly na každé desáté stanici

  10:44
Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum pro 19. říjen zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia. V dalších dnech se má oteplit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

„Nedělní ranní teploty byly na různých místech velmi rozdílné. Zatímco na většině území klesly pod nulu, ve Slezsku a na východě Moravy zůstaly díky velké oblačnosti na plus jeden až plus pět stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové.

Rekord padl třeba v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo minus 7,1 stupně Celsia. V Novém Rychnově na Vysočině teplota klesla na minus 4,8 stupně, v Ústí nad Orlicí na minus 4,6 stupně a v Hubenově na Jihlavsku a v Bystřici pod Pernštejnem má nové minimum pro neděli hodnotu shodně minus 4,5 stupně Celsia.

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Na řadě dalších míst bylo ještě chladněji, ale rekordy tam překonány nebyly. Vedle Rokytské slati to je případ třeba Horské Kvildy na Klatovsku, kde ráno naměřili minus 9,6 stupně Celsia.

V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách pak teplota klesla na minus devět stupňů. Méně než minus osm stupňů pak naměřily například stanice Kořenov, Kvilda-Perla, Hliniště, Luční bouda nebo Jelení.

Meteorologové upozornili, že do Česka už začíná proudit teplý vzduch od jihu. Nejprve se projeví hlavně na horách a v podhůří. V pondělí bude nejtepleji v Pošumaví, a to až 15 stupňů Celsia. Od středy budou teploty stoupat i mimo hory místy až na 16 stupňů, ve čtvrtek i na 18 stupňů Celsia.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota, 2 m nad zemí, 19.10.2025 11:00 (SELČ), © Ventusky.com
