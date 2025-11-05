Mě s tou kauzou spojuje jen to, že kamarád manžela byl na naší svatbě. Víc nic.
Rodinné důvody. Jana Mračková Vildumetzová vysvětluje, proč se vzdala postu hejtmanky Karlovarského kraje. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA
Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí
Pro odchod z čela Karlovarského kraje se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nerozhodla z hodiny na hodinu, jak se mohlo zdát. „Před volbami jsem byla za panem předsedou Babišem. Řekla jsem...
