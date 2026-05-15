Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po smrti dvou malých dětí přijde kontrola, ministerstvo prověří postup úředníků OSPOD

Autor: ,
  14:50
Ministerstvo práce a sociálních věcí provede kontrolu postupu odborů sociálně-právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Po zasedání komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí to sdělilo oddělení mediální komunikace ministerstva. Komise začala fungovat v polovině dubna, v pátek se sešla podruhé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
33 fotografií

Má posoudit okolnosti tragických případů, odhalit mezery v systému péče o ohrožené děti a navrhnout řešení.

Média před nedávnem informovala o úmrtích tříleté dívky v pražském Braníku a dvouletého chlapce z Lounska. Psala o tom, že policie podezírala či obvinila z vraždy v obou případech otce. Děvče vyrůstalo u pěstounů, úřady ho svěřily do péče rodičů se závislostmi. Hoch žil na ubytovně, záchranářům se ho po surovém napadení nepodařilo zachránit, uvedly servery.

„Dalo se tomu předejít.“ Pěstounka zavražděné holčičky řekla, co předcházelo tragédii

„Pokud komise v rámci zjišťování objektivních skutečností identifikuje možné individuální pochybení či odpovědnost konkrétních osob nebo institucí, bude o těchto zjištěních informovat příslušné orgány a navrhne odpovídající další kroky. Bezprostředním výstupem jednání komise je také podnět ministra práce (Aleše Juchelky z ANO) ke kontrole postupů dotčených orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy,“ uvedlo tiskové oddělení. Už dřív médiím sdělilo, že ministerstvo postup, okolnosti či spolupráci institucí v případech prověří.

Ochranu dětí zajišťují soudy. Provádějí ji pak pracovníci odborů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů. Část problematiky připadá krajům. Ministerstvo práce vydává směrnice a předpisy, má na starosti kontrolu či případně vyřizuje odvolání. Předloni sociální pracovníci podle výkazů řešili zneužívání, zanedbávání či týrání 11 155 dětí. Z rodin odebrali 3 341 chlapců a děvčat. Osm dětí po krutém zacházení zemřelo, 265 skončilo v nemocnici, 162 mělo fyzické následky, 3 031 potřebovalo psychologickou pomoc.

Policie obvinila muže z vraždy dvouletého dítěte na Lounsku

Komisi tvoří zástupci resortů práce, vnitra a spravedlnosti, policejního prezidia, pediatrů, krajských úřadů, dětský ombudsman Martin Beneš a vládní zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně ANO Taťána Malá. Informace k případům chtějí získat ze spisové dokumentace, od odborníků i z médií. Podle Juchelky komise po posouzení okolností kauz sdělí své závěry, termín nepřiblížil.

Podle tiskového oddělení by se komise měla do budoucna stát „stabilní součástí systému ochrany dětí“, vedení ministerstva pracuje na návrhu jejího ukotvení a nastavení spolupráce mezi resorty. Tým by se měl zaměřit na nedostatky v péči o ohrožené děti a návrhy opatření. Tiskové oddělení zmínilo třeba podporu pozůstalých či odbornou pomoc pečujícím.

Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy tříletého dítěte

Ministerstvo k tomu připravuje nový Úřad pro rodinu a ochranu dětí (ÚROD). Sociálním pracovníkům by měl poskytnout návody postupu i podporu psychologů či právníků, praxe po republice by se měla sjednotit. Podle plánu by instituce měla začít fungovat od roku 2028. V centrále v Praze a v pobočkách ve všech krajích by měla mít 200 zaměstnanců.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu

Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před...

Schválení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolalo v opoziční scéně vlnu kritiky. Představitelé opozičních stran se napříč shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a...

15. května 2026  14:17,  aktualizováno  15:39

Kočky musely na chirurgii, neodolaly návnadám se zapíchnutými jehlami

Návnadami byly uzeniny, do kterých někdo schoval špendlík či kancelářskou sponu.

Zranit psy a kočky má podle všeho v úmyslu pachatel, který v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku a jeho okolí pohazuje návnady se špendlíky, jehlami či jinými ostrými předměty. Nyní ho hledají...

15. května 2026  15:36

Kliky na silnici, koupel se psem. Fico se chlubil formou, ruské útoky ho znepokojily

Fico po dvou letech od atentátu ukazuje na Facebooku svou sportovní formu

Stejně jako na první výročí atentátu, i letos zamířil slovenský premiér Robert Fico do města Handlová, kde na něj v roce 2024 několikrát vystřelil útočník. Ještě před naplánovanou tiskovou konferencí...

15. května 2026  12:19,  aktualizováno  15:33

Klempíř předloží studii k zákonu o ČT a ČRo. Část připomínek chce zapracovat

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) chce během několika dnů předložit studii hodnocení dopadů regulace, takzvanou RIA k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vláda chce zákonem změnit...

15. května 2026  15:29

Po čtyřech letech vydává nový román. Bude politický, prozrazuje Hanišová

Spisovatelka a překladatelka Viktorie Hanišová. (27. dubna 2026)

Po delší odmlce jí v červnu vyjde nový román. Viktorie Hanišová se v něm zčásti vychýlila ze své klasické tvorby a vstupuje na pole společenské literatury. Tvůrčí krizi spisovatelka necítila, jen...

15. května 2026  15:26

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Vyšetřovatelé už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to...

15. května 2026  10:58,  aktualizováno  15:17

Dodávka nabourala do vozu údržby zeleně, náraz vážně zranil dva pracovníky

Dodávka srazila muže a ženu v ulici Novopetrovická. (15. května 2026)

Dopravu na tahu z pražských Hájů do Uhříněvsi dnes odpoledne komplikovala nehoda dodávky, která vrazila do vozu údržby zeleně a následný pohyb auta zranil dva pracovníky. Provoz v ulici...

15. května 2026  14:24,  aktualizováno  15:14

Hlavní hvězdou přehlídky na pláži se stal taťka v plavkách, který si šel jen zaplavat

Muž omylem vstoupil na molo během přehlídky v Sydney

Tohle slavný Fashion Week ještě nikdy nikde nezažil. Prestižní módní přehlídku na pláži v australském Sydney omylem narušil místní obyvatel, který se přišel vykoupat. Prošel mezi modely, svlékl se a...

15. května 2026  15:08

Po smrti dvou malých dětí přijde kontrola, ministerstvo prověří postup úředníků OSPOD

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodne o vazbě pro muže, kterého kriminalisté...

Ministerstvo práce a sociálních věcí provede kontrolu postupu odborů sociálně-právní ochrany dětí v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté dívky. Po zasedání...

15. května 2026  14:50

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

15. května 2026  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Sledujeme online
Žena pláče při pokládání květin před domem poničeným po ruském útoku na obytnou...

Počet zabitých při ukrajinském útoku na ruskou Rjazaňskou oblast vzrostl na čtyři, je mezi i nimi dítě, uvedl gubernátor regionu Pavel Malkov. Dříve informoval o třech zabitých a 12 zraněných. Ruské...

15. května 2026  8:50,  aktualizováno  14:33

Říkal, že mu děti nadávají, pak si vytrhal řasy. Škola neřeší šikanu, tvrdí rodiče

Premium
Základní škola v Netolicích na Prachaticku. Ze třetího patra tu vyskočil žák 7....

Část rodičů dětí, které chodí do základní školy v Netolicích na Prachaticku, ale i někteří učitelé si stěžují na špatnou komunikaci při řešení problémů. Patří k nim i šikana mezi žáky. Ředitel to...

15. května 2026  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.