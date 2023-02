Žádosti o příspěvek na bydlení zjednodušíme, slíbila Jurečkova náměstkyně

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá další zjednodušení čerpání příspěvků na bydlení. Na úterní konferenci o energetické chudobě ve Sněmovně to řekla náměstkyně ministra Zuzana Freitas Lopesová (Piráti). Lidé by nově mohli úřadům dokládat náklady na bydlení kvůli dávkám jen jednou ročně. Na podporu by podle expertů mohlo mít nárok víc než půl milionu domácností.