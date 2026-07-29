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Juchelkův úřad zadá právní posudek kvůli poradkyni. Ministr viní svého předchůdce

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  11:25
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Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr práce Aleš Juchelka. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zadání právního posudku k možnému střetu zájmů bývalé ministrovy poradkyně Alexandry Semancové u dotací z EU. Chce ho nechat vypracovat advokátní kanceláří. Její výběr i časový plán upřesní vedení resortu v příštích dnech. Ministr vnitra Aleš Juchelka tvrdí, že Semancová dotace neovlivňovala.

Juchelka (ANO) v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že jeho úřad si externí posudek vyžádal a případnou škodu po jejím prokázání bude vymáhat. Ministerstvo minulý týden sdělilo, že počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů k proplacení EU nevykáže a zajistí financování z rozpočtu.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí v tuto chvíli připravuje přesné zadání pro externí právní posudek, který si nechá zpracovat nezávislou advokátní kanceláří. Výběr zpracovatele i harmonogram budou upřesněny v nejbližších dnech,“ sdělil odbor komunikace.

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Na možný střet zájmů Semancové upozornil na jaře server Seznam Zprávy. Informoval o tom, že kvůli tomu hrozí ztráta 103 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO). Před pár dny napsal, že z něj unie neproplatí čtyři projekty za 63,8 milionu korun. Pak k tomu doplnil dalších 17,6 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Oddělení komunikace minulý týden sdělilo, že ministerstvo počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů k proplacení z unijních peněz nevykáže a financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle výsledků bude postupovat.

Juchelkův předchůdce pochybení odmítá

Juchelka v pondělí vyloučil, že by Semancová jako jeho někdejší poradkyně přerozdělování dotací ovlivňovala. Zopakoval, že nastoupila na ministerstvo ještě před jeho příchodem a její střet zájmů se měl tehdy ošetřit. Juchelkův předchůdce v ministerském křesle Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív pochybení odmítl. Semancová začala na ministerstvu pracovat jako referentka, za poradkyni přes unijní dotace si ji vybral Juchelka.

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Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO. Juchelka tehdy řekl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověk na svém místě. Později sdělil, že mu ji jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8.

Ve svém nedávném videu Juchelka řekl, že Semancová při nástupu na ministerstvo uvedla nesprávné a neúplné údaje o svém podnikání a podepsala čestné prohlášení, že není ve vedení firmy. Shrnul, že v polovině března na možný střet zájmů upozornila tehdejší šéfka ministerské sekce unijních fondů, o měsíc později pracovní poměr Semancové skončil.

Na konci dubna vedení rozhodlo nevykázat část projektů unii. Juchelka tvrdí, že krok byl preventivní, nejedná se o přiznání jednání v rozporu s pravidly a Evropská komise v polovině června potvrdila nápravu situace. Ministerstvo teď není přesvědčeno o tom, že se stal trestný čin, uvedl ministr.

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