Výzvu k nominacím či přihláškám zveřejnilo ministerstvo i vláda na webu. O přesunu romské agendy z gesce vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy pod ministerstvo práce rozhodla vláda v polovině května bez předchozího projednání se zaměstnanci a vládní radou. Fuková o měsíc později na post vládní zmocněnkyně pro menšinu rezignovala. Uvedla, že změny jí neumožňují funkci efektivně vykonávat.
Odešlo i sedm z tehdejších 15 romských zástupců v radě. Obávali se oslabení tématu i toho, že po přemístění pod resort práce bude stát Romy vnímat znovu jako sociální problém a příjemce dávek. Přesun ostře kritizovali i potomci obětí romského holokaustu. Uvedli, že se jich vládní rozhodnutí hluboce dotklo.
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Romská zmocněnkyně rezignovala. Vadí jí přesun agend, varuje před předsudky
Podle statutu má mít rada 36 členů. Nejméně polovinu by měli tvořit zástupci a zástupkyně Romů. Těch je teď ve sboru osm, stát má 18 křesel. Obsadit by se tak měla desítka míst.
„Rada hledá nové expertky a experty z řad romské občanské společnosti... Hledají se odborníci a odbornice se zkušenostmi například v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotnictví, duševního zdraví, sociálních služeb, kultury, romského jazyka, médií, komunitního organizování, boje proti diskriminaci a anticikanismu či prevence patologických jevů,“ uvedl resort.
Podotkl, že členové a členky musí na jednání rady chodit a měli by se aktivně zapojit při zpracovávání připomínek k návrhům „mnohdy v krátkém časovém termínu“. Funkce je bezplatná.
Podle ministerstva mohou kandidáty a kandidátky nominovat organizace či instituce do konce srpna, uchazeči a uchazečky se mohou hlásit i sami. Nutné je doložit formulář s motivačním dopisem, životopis a vzdělání či dokumenty o odbornosti. Na návrh předsedy rady, jímž je premiér Andrej Babiš (ANO), pak radní vybere a jmenuje vláda.
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„Kandidáty prosíme, aby detailně rozvedli svou činnost ve prospěch Romů a Romek a zlepšování jejich postavení v České republice. Kandidáti by měli mít dobrý přehled o aktuální legislativě, implementaci politik v oblasti romské integrace, případně etnoemancipačních projektech,“ uvedla vláda na svém webu.
S přesunem romské agendy se přemístil i sekretariát vládní rady. Nově se z něj na ministerstvu stalo oddělení romské integrace a podpory ochránce potřebných. Spadá pod odbor rodiny a ochrany práv dětí, jemuž do názvu přibyla i integrace Romů. Vláda novou zmocněnkyní pro romské záležitosti jmenovala náměstkyni ministra práce Aleše Juchelky (ANO) Editu Stejskalovou. Šéf resortu už dřív řekl, že nové uspořádání považuje za lepší. Zopakoval, že Stejskalová je první romská náměstkyně a jeho úřad se tématu bude věnovat.